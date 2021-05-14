Спецпроекты

Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

ИТ в банках Облака
, Текст: Дмитрий Степанов
Microsoft объявила о закрытии корпоративной службы блокчейна Azure без объяснения причин. Клиентам, в числе которых один из крупнейших банков США, сеть кофеен с мировым именем и собственное игровое подразделение корпорации, предложено перенести свои проекты на альтернативные платформы до 10 сентября 2021 г.

Закрытие Azure Blockchain

Облачный сервис Microsoft Azure Blockchain вскоре прекратит свою работу. Соответствующее предупреждение появилось на портале технической документации компании (Microsoft Docs). Причины закрытия сервиса не уточняются.

Поддержка развертывания новых проектов в рамках сервиса не осуществляется с 10 мая 2021 г. Существующие же продолжат работать до 10 сентября 2021 г. К этому сроку клиентам предлагается перенести свои данные на альтернативную платформу. Microsoft рекомендует переходить на Quorum Blockchain Service компании Consensys. Подробные инструкции по миграции можно найти Microsoft Docs.

Azure Blockchain – это платформа, которая позволяет создавать приложения, работающие с блокчейном, и управлять ими в собственном облаке Microsoft – Azure. Базируется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис).

mss600.jpg

Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain

Согласно информации, опубликованной на официальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox.

Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полностью управляемый сервис на базе финансового блокчейна Quorum стал доступен клиентам Microsoft в 2019 г.

Quorum разработан американским финансовым холдингом JPMorgan Chase, входящим в четверку крупнейших банков США. В 2020 г. JPMorgan продал Quorum компании Consensys, условия сделки стороны не раскрывали.

Что такое блокчейн

Блокчейн – это технология, которая позволяет организовать распределенную базу данных, состоящую из цепочки блоков, в каждом из которых есть информация о предыдущих. Технология находит применение, к примеру, в области финансовых операций, в том числе в банковской среде.

Один из самых известных проектов, в основе которого лежит блокчейн – пиринговая платежная система биткойн (Bitcoin). В блокчейне биткойна, в частности, фиксируются все переводы монет из одного кошелька в другой.

Летний сезон хакатонов открыт: какие инновации будут внедрять в Москве
Инновации и стартапы

Цифровизация выборного процесса в России осуществляется также на базе технологии блокчейн. Решение для проведения электронного голосования в настоящее время разрабатывают «Ростелеком» и Waves Enterprise.

Как ранее сообщил CNews, развитием московской системы электронного голосования займется «Лаборатория Касперского». На подряде российская компания заработает чуть менее 270 млн руб.

Платформа Ethereum

Платформа Ethereum, на которой основан сервис Microsoft, позволяет любому разработчику создавать и распространять децентрализованные приложения. В Ethereum используются так называемые умные контракты – это программы, которые выполняют ряд определенных действия всякий раз, когда осуществляется транзакция.

Контракты могут хранить данные, отправлять и получать транзакции и взаимодействовать с другими контрактами. Они поддерживаются сетью без общего владения или централизованного контроля.

Платформа Ethereum разработана канадским программистом российского происхождения Виталиком Бутериным в 2015 г.

Другие материалы рубрики

Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег

Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать

Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

Когда роботы заменят человека на производстве

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи

8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM

Техноблог

Безопасно ли использовать менеджеры паролей?

10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы

Искусственные мышцы получились даже лучше обычных: в чем секрет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России