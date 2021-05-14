Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

Закрытие Azure Blockchain

Облачный сервис Microsoft Azure Blockchain вскоре прекратит свою работу. Соответствующее предупреждение появилось на портале технической документации компании (Microsoft Docs). Причины закрытия сервиса не уточняются.

Поддержка развертывания новых проектов в рамках сервиса не осуществляется с 10 мая 2021 г. Существующие же продолжат работать до 10 сентября 2021 г. К этому сроку клиентам предлагается перенести свои данные на альтернативную платформу. Microsoft рекомендует переходить на Quorum Blockchain Service компании Consensys. Подробные инструкции по миграции можно найти Microsoft Docs.

Azure Blockchain – это платформа, которая позволяет создавать приложения, работающие с блокчейном, и управлять ими в собственном облаке Microsoft – Azure. Базируется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис).

Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain

Согласно информации, опубликованной на официальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox.

Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полностью управляемый сервис на базе финансового блокчейна Quorum стал доступен клиентам Microsoft в 2019 г.

Quorum разработан американским финансовым холдингом JPMorgan Chase, входящим в четверку крупнейших банков США. В 2020 г. JPMorgan продал Quorum компании Consensys, условия сделки стороны не раскрывали.

Что такое блокчейн

Блокчейн – это технология, которая позволяет организовать распределенную базу данных, состоящую из цепочки блоков, в каждом из которых есть информация о предыдущих. Технология находит применение, к примеру, в области финансовых операций, в том числе в банковской среде.

Один из самых известных проектов, в основе которого лежит блокчейн – пиринговая платежная система биткойн (Bitcoin). В блокчейне биткойна, в частности, фиксируются все переводы монет из одного кошелька в другой.

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Цифровизация выборного процесса в России осуществляется также на базе технологии блокчейн. Решение для проведения электронного голосования в настоящее время разрабатывают «Ростелеком» и Waves Enterprise.

Как ранее сообщил CNews, развитием московской системы электронного голосования займется «Лаборатория Касперского». На подряде российская компания заработает чуть менее 270 млн руб.

Платформа Ethereum

Платформа Ethereum, на которой основан сервис Microsoft, позволяет любому разработчику создавать и распространять децентрализованные приложения. В Ethereum используются так называемые умные контракты – это программы, которые выполняют ряд определенных действия всякий раз, когда осуществляется транзакция.

Контракты могут хранить данные, отправлять и получать транзакции и взаимодействовать с другими контрактами. Они поддерживаются сетью без общего владения или централизованного контроля.

Платформа Ethereum разработана канадским программистом российского происхождения Виталиком Бутериным в 2015 г.