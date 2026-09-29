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Web3 Tech Веб3 Технологии Веб3 Интегратор Волтари Waves Enterprise
Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Web3 Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Калихов Артем 21 21
|Войтов Матвей 8 3
|Кузьмичев Игорь 12 3
|Путин Владимир 3473 2
|Попов Сергей 170 2
|Петросян Рачик 8 1
|Новиков Павел 113 1
|Набиуллина Эльвира 125 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Растопшин Павел 55 1
|Асланян Ани 12 1
|Гаврилов Антон 25 1
|Петренко Сергей 33 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Покровский Павел 3 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Поляков Кирилл 21 1
|Памфилова Элла 12 1
|Додон Денис 3 1
|Толкачев Артем 3 1
|Баранов Олег 18 1
|Рожков Артем 1 1
|Максименко Татьяна 1 1
|Воронова Юлия 5 1
|Машин Сергей 1 1
|Гугля Антон 13 1
|Маслов Иван 3 1
|Кузьмин Игорь 5 1
|Алиев Руслан 7 1
|Прохорова Екатерина 3 1
|Левашенко Антонина 1 1
|Шопник Герберт 23 1
|Буканов Тимур 1 1
|Илясов Алексей 7 1
|Шишкин Дмитрий 6 1
|Кайгородов Игорь 1 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Моднов Филипп 6 1
|Антонов Кирилл 2 1
|Алимов Азиз 6 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
|Ведомости 1525 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
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