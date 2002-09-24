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JDSU JDS Uniphase

СОБЫТИЯ

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24.09.2002 NASDAQ упал до шестилетнего минимума

Предупреждение о падении доходов, сделанное производителем телекоммуникационного оборудования JDS Uniphase, усиленное серией понижений рейтингов акций ряда софтверных и полупроводниковых

30.04.2002 Квартальный убыток JDS Uniphase составил $4,3 млрд.

Производитель оборудования для оптоволоконных сетей корпорация JDS Uniphase сообщила о чистом квартальном убытке в $4,3 млрд. и падении продаж на треть. Компания намерена продолжить сокращение расходов и уволить 2 тысячи сотрудников. Это позволит сэкономит
21.12.2001 JDS Uniphase приобретёт подразделение IBM по производству трансиверов за $425 млн.

Руководство JDS Uniphase Corporation договорилось о приобретении подразделения IBM по производству оптических трансиверов (устройств для преобразования электрических сигналов в оптические в оптоволоконной

29.10.2001 NASDAQ рос пять недель подряд

в. На итоговое понижение NASDAQ и акций техсектора повялили разочаровывающие квартальные показатели JDS Uniphase и последовавший за этим обвал акций компании, а также бумаг других производителе
29.10.2001 JDS Uniphase закончил квартал с убытком в $1,2 млрд.

Канадский производитель компонентов для оборудования оптических сетей JDS Uniphase сообщил о завершении первого квартала нового финансового года с убытком $260 млн. (20 центов на акцию), а с учетом всех затрат - $1,2 млрд., и предупредил о падении продаж в следую
26.09.2001 Ожидаемый объём продаж JDS Uniphase в первом квартале составит $325 млн.

Производитель оборудования для волоконно-оптических линий связи компания JDS Uniphase объявилa, что объём продаж в первом финансовом квартале, заканчивающемся 30 сентября, должен составить около $325 млн., что подтверждает предыдущие прогнозы о том, что данный показ
30.07.2001 Квартальные убытки JDS Uniphase достигли $477 млн.

Канадская компания JDS Uniphase, мировой лидер по поставкам оптоволоконныхкомпонентов, заявила о том, что ее положение в ближайшем будущем ухудшится еще больше. По ее мнению, признаков улучшения ситуации в индуст
19.06.2001 NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки

а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде
19.06.2001 NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки

а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде
25.04.2001 NASDAQ снизился еще на 2,07%

овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз
25.04.2001 NASDAQ снизился еще на 2,07%

овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз
07.03.2001 JDS Uniphase опубликовала новое предупреждение о снижении прибыли

обороте $1 млрд. В четвертом квартале продажи планируются на том же уровне, что и в третьем. Акции JDS Uniphase очень бурно росли в 1999 г. и в начале 2000 г. Теперь котировка акций на 80% ниж
28.02.2001 JDS Uniphase сократит 3 000 рабочих мест

Компания JDS Uniphase Corp., канадский производитель компонентов оборудования для оптических сетей, за
22.02.2001 JDS Uniphase приобрела Optical Process Automation
14.02.2001 JDS Uniphase завершила слияние с SDL и предупредила об ухудшении финансового положения

Гигант-производитель оптоволоконных компонентов - компания JDS Uniphase - завершила процесс $13.5 миллиардного слияния с SDL и практически сразу же предупредила о снижении доходов в текущем квартале. На пресс-конференции, проведенной для аналитиков, JD
13.02.2001 Акционеры JDS Uniphase и SDL одобрили слияние компаний

а юстиции США, и теперь единственным препятствием для слияния осталась продажа швейцарского филиала JDS Uniphase корпорации Nortel Networks Corporation, которая вскоре также должна завершиться,
07.02.2001 JDS Uniphase получила разрешение на приобретение SDL

нентов в Швейцарии компании Nortel Networks за акции стоимостью $3 млрд. Приобретение SDL обойдется JDS Uniphase в $17,5 млрд., хотя при предварительной договоренности в июле прошлого года назы
26.01.2001 JDS Uniphase получила квартальную прибыль $208 млн. при обороте $925 млн.

Англо-канадская компания JDS Uniphase, производитель лазеров и другого оборудования для оптоволонных сетей, сообщила о результатах второго финансового квартала. По предварительной оценке, чистая прибыль составила $208

26.01.2001 NASDAQ упал сразу на 3,67%

могут сказаться и квартальные финансовые показатели компаний, объявлявших их в четверг вечером. Так JDS Uniphase, Qualcomm, Art Technology, E.piphany превысили прогнозируемые прибыли, у BroadVi
17.01.2001 JDS Uniphase может продать Nortel свой швейцарский завод за $3 млрд.

стью выполнения требований антимонопольного законодательства, которые возникли в связи с намерением JDS Uniphase приобрести своего конкурента SDL. Эта покупка была согласована еще в июле прошло
27.10.2000 Квартальные прибыли и продажи JDS Uniphase выросли в три раза

Канадско-американская компания JDS Uniphase, производитель оптоволоконных компонентов, сообщила в четверг о финансовых резул
04.09.2000 Infineon, JDS Uniphase, Light Logic разработают спецификацию на 10-Гбитные транспондеры для оптических сетей SDH/SONET

Компании Infineon Technologies, JDS Uniphase и LightLogic сообщили о достигнутом соглашении о совместной разработке спецификаций на транспондеры OC-192 (10 Гбит/с) для оптических сетей SDH/SONET. Компании намерены выработать

10.07.2000 Канадская компания JDS Uniphase покупает своего конкурента SDL за $41 млрд.

Компания JDS Uniphase Corp., производящая сетевые оптиковолоконные продукты и являющаяся одним из лиде
14.06.2000 JDS Uniphase приобретет бывший завод Motorola с целью увеличения производства микроэлектромеханических систем (MEMS) для оптических сетей

Крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконных телефонных сетей, компания JDS Uniphase Corp. подписала сегодня соглашение о приобретении бывшего завода по производству полупроводников компании Motorola в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, США. Завод позв
05.04.2000 JDS Uniphase приобретет Cronos за акции стоимостью $750 млн.

Компания JDS Uniphase, крупнейший производитель компонентов для волоконной оптики, вчера договорилась

05.04.2000 Производитель оптоволоконного оборудования JDS Uniphase купит Cronos Integrated Microsystems за $750 млн.
19.01.2000 JDS Uniphase, производитель оптоволоконного оборудования, купит E-Tek Dynamics за $15 млрд.

Крупнейший мировой производитель оптоволоконного оборудования, фирма JDS Uniphase, объявила о своем согласии купить компанию E-Tek Dynamics, с целью устранить нед
18.01.2000 Компании JDS Uniphase и E-Tek Dynamics объявляют о создании объединенной компании стоимостью $15 млрд

Компании JDS Uniphase and E-Tek Dynamics, производители компонентов волоконно-оптических сетей из Сан-
17.12.1999 Компания JDS Uniphase потратит $125 млн. на увеличение производства

Компания JDS Uniphase Corp., крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконного оборуд
04.11.1999 Производитель оборудования для оптоволоконных коммуникаций JDS Uniphase Corp. (JDSU покупает фирму-производителя оптоволокна Optical Coating Laboratory за $2,8 млрд.

В четверг канадская компания JDS Uniphase Corp. (JDSU) приобрела калифорнийскую Optical Coating Laboratory Inc. (OCLI) за


Публикаций - 219, упоминаний - 273

JDSU и организации, системы, технологии, персоны:

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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
США - Торонто 273 1
США - Северная Каролина 328 1
США - Колумбия 66 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 124
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Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 10
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 9
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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FT - Financial Times 1296 10
Известия ИД 770 10
iVillage 32 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Bloomberg 1627 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Internet.com 110 3
7Hops - Static Media - Women.com 15 3
NYT - The New York Times 1100 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
New York Post 53 2
Newsbytes News Network 379 1
Optics 143 1
TheStreet 26 1
Sunday Times 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
NBC News 188 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Total Telecom 613 1
Internet Stock Report 994 165
S&P 500 565 129
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Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 24
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 18
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 16
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 10
Thomson Financial - Thomson First Call 386 8
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 8
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 7
Moody's Investors Service 136 6
Bear Stearns 79 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Webtrends 18 2
Индекс потребительского доверия 20 2
CIBC World Markets 41 2
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TED Talks 36 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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