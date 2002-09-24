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JDSU JDS Uniphase
СОБЫТИЯ
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|24.09.2002
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NASDAQ упал до шестилетнего минимума
Предупреждение о падении доходов, сделанное производителем телекоммуникационного оборудования JDS Uniphase, усиленное серией понижений рейтингов акций ряда софтверных и полупроводниковых
|30.04.2002
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Квартальный убыток JDS Uniphase составил $4,3 млрд.
Производитель оборудования для оптоволоконных сетей корпорация JDS Uniphase сообщила о чистом квартальном убытке в $4,3 млрд. и падении продаж на треть. Компания намерена продолжить сокращение расходов и уволить 2 тысячи сотрудников. Это позволит сэкономит
|21.12.2001
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JDS Uniphase приобретёт подразделение IBM по производству трансиверов за $425 млн.
Руководство JDS Uniphase Corporation договорилось о приобретении подразделения IBM по производству оптических трансиверов (устройств для преобразования электрических сигналов в оптические в оптоволоконной
|29.10.2001
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NASDAQ рос пять недель подряд
в. На итоговое понижение NASDAQ и акций техсектора повялили разочаровывающие квартальные показатели JDS Uniphase и последовавший за этим обвал акций компании, а также бумаг других производителе
|29.10.2001
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JDS Uniphase закончил квартал с убытком в $1,2 млрд.
Канадский производитель компонентов для оборудования оптических сетей JDS Uniphase сообщил о завершении первого квартала нового финансового года с убытком $260 млн. (20 центов на акцию), а с учетом всех затрат - $1,2 млрд., и предупредил о падении продаж в следую
|26.09.2001
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Ожидаемый объём продаж JDS Uniphase в первом квартале составит $325 млн.
Производитель оборудования для волоконно-оптических линий связи компания JDS Uniphase объявилa, что объём продаж в первом финансовом квартале, заканчивающемся 30 сентября, должен составить около $325 млн., что подтверждает предыдущие прогнозы о том, что данный показ
|30.07.2001
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Квартальные убытки JDS Uniphase достигли $477 млн.
Канадская компания JDS Uniphase, мировой лидер по поставкам оптоволоконныхкомпонентов, заявила о том, что ее положение в ближайшем будущем ухудшится еще больше. По ее мнению, признаков улучшения ситуации в индуст
|19.06.2001
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NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки
а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде
|19.06.2001
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NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки
а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде
|25.04.2001
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NASDAQ снизился еще на 2,07%
овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз
|25.04.2001
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NASDAQ снизился еще на 2,07%
овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз
|07.03.2001
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JDS Uniphase опубликовала новое предупреждение о снижении прибыли
обороте $1 млрд. В четвертом квартале продажи планируются на том же уровне, что и в третьем. Акции JDS Uniphase очень бурно росли в 1999 г. и в начале 2000 г. Теперь котировка акций на 80% ниж
|28.02.2001
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JDS Uniphase сократит 3 000 рабочих мест
Компания JDS Uniphase Corp., канадский производитель компонентов оборудования для оптических сетей, за
|22.02.2001
|JDS Uniphase приобрела Optical Process Automation
|14.02.2001
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JDS Uniphase завершила слияние с SDL и предупредила об ухудшении финансового положения
Гигант-производитель оптоволоконных компонентов - компания JDS Uniphase - завершила процесс $13.5 миллиардного слияния с SDL и практически сразу же предупредила о снижении доходов в текущем квартале. На пресс-конференции, проведенной для аналитиков, JD
|13.02.2001
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Акционеры JDS Uniphase и SDL одобрили слияние компаний
а юстиции США, и теперь единственным препятствием для слияния осталась продажа швейцарского филиала JDS Uniphase корпорации Nortel Networks Corporation, которая вскоре также должна завершиться,
|07.02.2001
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JDS Uniphase получила разрешение на приобретение SDL
нентов в Швейцарии компании Nortel Networks за акции стоимостью $3 млрд. Приобретение SDL обойдется JDS Uniphase в $17,5 млрд., хотя при предварительной договоренности в июле прошлого года назы
|26.01.2001
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JDS Uniphase получила квартальную прибыль $208 млн. при обороте $925 млн.
Англо-канадская компания JDS Uniphase, производитель лазеров и другого оборудования для оптоволонных сетей, сообщила о результатах второго финансового квартала. По предварительной оценке, чистая прибыль составила $208
|26.01.2001
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NASDAQ упал сразу на 3,67%
могут сказаться и квартальные финансовые показатели компаний, объявлявших их в четверг вечером. Так JDS Uniphase, Qualcomm, Art Technology, E.piphany превысили прогнозируемые прибыли, у BroadVi
|17.01.2001
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JDS Uniphase может продать Nortel свой швейцарский завод за $3 млрд.
стью выполнения требований антимонопольного законодательства, которые возникли в связи с намерением JDS Uniphase приобрести своего конкурента SDL. Эта покупка была согласована еще в июле прошло
|27.10.2000
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Квартальные прибыли и продажи JDS Uniphase выросли в три раза
Канадско-американская компания JDS Uniphase, производитель оптоволоконных компонентов, сообщила в четверг о финансовых резул
|04.09.2000
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Infineon, JDS Uniphase, Light Logic разработают спецификацию на 10-Гбитные транспондеры для оптических сетей SDH/SONET
Компании Infineon Technologies, JDS Uniphase и LightLogic сообщили о достигнутом соглашении о совместной разработке спецификаций на транспондеры OC-192 (10 Гбит/с) для оптических сетей SDH/SONET. Компании намерены выработать
|10.07.2000
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Канадская компания JDS Uniphase покупает своего конкурента SDL за $41 млрд.
Компания JDS Uniphase Corp., производящая сетевые оптиковолоконные продукты и являющаяся одним из лиде
|14.06.2000
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JDS Uniphase приобретет бывший завод Motorola с целью увеличения производства микроэлектромеханических систем (MEMS) для оптических сетей
Крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконных телефонных сетей, компания JDS Uniphase Corp. подписала сегодня соглашение о приобретении бывшего завода по производству полупроводников компании Motorola в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, США. Завод позв
|05.04.2000
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JDS Uniphase приобретет Cronos за акции стоимостью $750 млн.
Компания JDS Uniphase, крупнейший производитель компонентов для волоконной оптики, вчера договорилась
|05.04.2000
|Производитель оптоволоконного оборудования JDS Uniphase купит Cronos Integrated Microsystems за $750 млн.
|19.01.2000
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JDS Uniphase, производитель оптоволоконного оборудования, купит E-Tek Dynamics за $15 млрд.
Крупнейший мировой производитель оптоволоконного оборудования, фирма JDS Uniphase, объявила о своем согласии купить компанию E-Tek Dynamics, с целью устранить нед
|18.01.2000
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Компании JDS Uniphase и E-Tek Dynamics объявляют о создании объединенной компании стоимостью $15 млрд
Компании JDS Uniphase and E-Tek Dynamics, производители компонентов волоконно-оптических сетей из Сан-
|17.12.1999
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Компания JDS Uniphase потратит $125 млн. на увеличение производства
Компания JDS Uniphase Corp., крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконного оборуд
|04.11.1999
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Производитель оборудования для оптоволоконных коммуникаций JDS Uniphase Corp. (JDSU покупает фирму-производителя оптоволокна Optical Coating Laboratory за $2,8 млрд.
В четверг канадская компания JDS Uniphase Corp. (JDSU) приобрела калифорнийскую Optical Coating Laboratory Inc. (OCLI) за
JDSU и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 16
|TED Talks 36 1
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