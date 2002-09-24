NASDAQ упал до шестилетнего минимума Предупреждение о падении доходов, сделанное производителем телекоммуникационного оборудования JDS Uniphase, усиленное серией понижений рейтингов акций ряда софтверных и полупроводниковых

Квартальный убыток JDS Uniphase составил $4,3 млрд. Производитель оборудования для оптоволоконных сетей корпорация JDS Uniphase сообщила о чистом квартальном убытке в $4,3 млрд. и падении продаж на треть. Компания намерена продолжить сокращение расходов и уволить 2 тысячи сотрудников. Это позволит сэкономит

JDS Uniphase приобретёт подразделение IBM по производству трансиверов за $425 млн. Руководство JDS Uniphase Corporation договорилось о приобретении подразделения IBM по производству оптических трансиверов (устройств для преобразования электрических сигналов в оптические в оптоволоконной

NASDAQ рос пять недель подряд в. На итоговое понижение NASDAQ и акций техсектора повялили разочаровывающие квартальные показатели JDS Uniphase и последовавший за этим обвал акций компании, а также бумаг других производителе

JDS Uniphase закончил квартал с убытком в $1,2 млрд. Канадский производитель компонентов для оборудования оптических сетей JDS Uniphase сообщил о завершении первого квартала нового финансового года с убытком $260 млн. (20 центов на акцию), а с учетом всех затрат - $1,2 млрд., и предупредил о падении продаж в следую

Ожидаемый объём продаж JDS Uniphase в первом квартале составит $325 млн. Производитель оборудования для волоконно-оптических линий связи компания JDS Uniphase объявилa, что объём продаж в первом финансовом квартале, заканчивающемся 30 сентября, должен составить около $325 млн., что подтверждает предыдущие прогнозы о том, что данный показ

Квартальные убытки JDS Uniphase достигли $477 млн. Канадская компания JDS Uniphase, мировой лидер по поставкам оптоволоконныхкомпонентов, заявила о том, что ее положение в ближайшем будущем ухудшится еще больше. По ее мнению, признаков улучшения ситуации в индуст

NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде

NASDAQ вновь опустился ниже психологически важной отметки а - компании Oracle. Опасения резкого снижения прибылей и этой компании, подобного падению прибылей JDS Uniphase и Nortel Networks, которые нанесли жестокий удар техсектору в конце прошлой неде

NASDAQ снизился еще на 2,07% овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз

NASDAQ снизился еще на 2,07% овышает вероятность снижения учетной ставки на регулярном заседании ФРС 15 мая. Однако, объявленное JDS Uniphase, Compaq Computer и AT&T понижение квартальных прибылей, а также снижение прогноз

JDS Uniphase опубликовала новое предупреждение о снижении прибыли обороте $1 млрд. В четвертом квартале продажи планируются на том же уровне, что и в третьем. Акции JDS Uniphase очень бурно росли в 1999 г. и в начале 2000 г. Теперь котировка акций на 80% ниж

JDS Uniphase сократит 3 000 рабочих мест Компания JDS Uniphase Corp., канадский производитель компонентов оборудования для оптических сетей, за

JDS Uniphase завершила слияние с SDL и предупредила об ухудшении финансового положения Гигант-производитель оптоволоконных компонентов - компания JDS Uniphase - завершила процесс $13.5 миллиардного слияния с SDL и практически сразу же предупредила о снижении доходов в текущем квартале. На пресс-конференции, проведенной для аналитиков, JD

Акционеры JDS Uniphase и SDL одобрили слияние компаний а юстиции США, и теперь единственным препятствием для слияния осталась продажа швейцарского филиала JDS Uniphase корпорации Nortel Networks Corporation, которая вскоре также должна завершиться,

JDS Uniphase получила разрешение на приобретение SDL нентов в Швейцарии компании Nortel Networks за акции стоимостью $3 млрд. Приобретение SDL обойдется JDS Uniphase в $17,5 млрд., хотя при предварительной договоренности в июле прошлого года назы

JDS Uniphase получила квартальную прибыль $208 млн. при обороте $925 млн. Англо-канадская компания JDS Uniphase, производитель лазеров и другого оборудования для оптоволонных сетей, сообщила о результатах второго финансового квартала. По предварительной оценке, чистая прибыль составила $208

NASDAQ упал сразу на 3,67% могут сказаться и квартальные финансовые показатели компаний, объявлявших их в четверг вечером. Так JDS Uniphase, Qualcomm, Art Technology, E.piphany превысили прогнозируемые прибыли, у BroadVi

JDS Uniphase может продать Nortel свой швейцарский завод за $3 млрд. стью выполнения требований антимонопольного законодательства, которые возникли в связи с намерением JDS Uniphase приобрести своего конкурента SDL. Эта покупка была согласована еще в июле прошло

Квартальные прибыли и продажи JDS Uniphase выросли в три раза Канадско-американская компания JDS Uniphase, производитель оптоволоконных компонентов, сообщила в четверг о финансовых резул

Infineon, JDS Uniphase, Light Logic разработают спецификацию на 10-Гбитные транспондеры для оптических сетей SDH/SONET Компании Infineon Technologies, JDS Uniphase и LightLogic сообщили о достигнутом соглашении о совместной разработке спецификаций на транспондеры OC-192 (10 Гбит/с) для оптических сетей SDH/SONET. Компании намерены выработать

Канадская компания JDS Uniphase покупает своего конкурента SDL за $41 млрд. Компания JDS Uniphase Corp., производящая сетевые оптиковолоконные продукты и являющаяся одним из лиде

JDS Uniphase приобретет бывший завод Motorola с целью увеличения производства микроэлектромеханических систем (MEMS) для оптических сетей Крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконных телефонных сетей, компания JDS Uniphase Corp. подписала сегодня соглашение о приобретении бывшего завода по производству полупроводников компании Motorola в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, США. Завод позв

JDS Uniphase приобретет Cronos за акции стоимостью $750 млн. Компания JDS Uniphase, крупнейший производитель компонентов для волоконной оптики, вчера договорилась

JDS Uniphase, производитель оптоволоконного оборудования, купит E-Tek Dynamics за $15 млрд. Крупнейший мировой производитель оптоволоконного оборудования, фирма JDS Uniphase, объявила о своем согласии купить компанию E-Tek Dynamics, с целью устранить нед

Компании JDS Uniphase и E-Tek Dynamics объявляют о создании объединенной компании стоимостью $15 млрд Компании JDS Uniphase and E-Tek Dynamics, производители компонентов волоконно-оптических сетей из Сан-

Компания JDS Uniphase потратит $125 млн. на увеличение производства Компания JDS Uniphase Corp., крупнейший мировой производитель комплектующих для оптоволоконного оборуд