Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113255
ИКТ 9204
Организации 7221
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3063
Системы 19527
Персоны 44563
География 1775
Статьи 1314
Пресса 938
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1802
Мероприятия 813

UBS AG Ю Би Эс Секьюритиз

UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз


12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства
24.05.2017 «Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ
19.01.2017 UBS и EPAM заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве для внедрения инноваций
11.03.2015 Банк UBS стал крупнейшим клиентом Epam
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS
26.10.2012 Банковский гигант UBS сокращает ИТ-службу на 2000 человек
04.09.2012 UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM
21.02.2011 UBS: Бум облачных вычислений напоминает бум доткомов
16.10.2009 Cognizant покупает индийское подразделение UBS за $75 млн
02.07.2009 UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro
30.03.2007 UBS вышел из состава акционеров "ЦентрТелекома"
05.03.2007 Американское правительство "прижало" 14 инсайдеров с Уолл-стрит
11.02.2004 Тайвань: поставки ноутбуков упадут в 1 квартале на 10%
11.09.2002 Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg
07.12.2001 Рынок ПО: Интернет-пейджинг начинает служить большому бизнесу
07.12.2001 Интернет-пейджинг начинает служить большому бизнесу
05.12.2001 NASDAQ: рост акций чипмейкеров и заявление главы Cisco вызвали бурный рост техсектора
26.04.2001 NASDAQ вновь растет
26.04.2001 NASDAQ вновь растет
22.09.2000 Новый вирус угрожает клиентам банка UBS
18.08.2000 Представители швейцарского банка UBS AG заявили, что вирус Love Letter не нанес ущерба банку и его клиентам

Публикаций - 299, упоминаний - 354

UBS AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4889 55
Microsoft Corporation 23563 53
Intel Corporation 11689 48
Oracle - Sun Microsystems 2207 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 31
Oracle Corporation 6328 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 28
IBM - International Business Machines Corp 9207 28
Yahoo! 3689 23
Amazon Inc - Amazon.com 2811 22
Dell Technologies - Dell Computer 2015 22
HP - Hewlett-Packard 3600 21
Applied Materials 278 20
Nortel Networks 1295 19
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 18
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 18
Aros SEQ - SEC Consult Services 1648 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8089 16
Lam Research - Novellus Systems 101 16
Verizon - WorldCom 486 15
Прогноз 1662 15
Dell EMC 4926 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 15
Apple Inc 11247 15
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 920 14
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 13
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 12
KLA Corporation 73 11
Juniper Networks 422 11
Google LLC 10987 11
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 395 11
Ростелеком - Связьинвест 1704 10
Qualcomm Technologies 1708 10
Ciena 202 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 9
AT&T Inc 1662 9
Schneider Electric 518 9
Deutsche Telekom 910 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1906 80
Merrill Lynch 433 39
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 37
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 36
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 32
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 31
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 26
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 24
Procter&Gamble - P&G 209 21
Coca-Cola Company 250 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 20
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 20
eBay Inc 1599 19
Citi - Citigroup 291 19
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 297 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1854 19
РЖД - Российские железные дороги 1635 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 18
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 18
Ингосстрах СПАО 339 18
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 18
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 18
X5 Group 825 17
Лента - Сеть розничной торговли 1717 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 15
Геобанк КБ 38 14
GM - General Motors 448 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 13
ПСБ - Промсвязьбанк 735 12
Ford 399 12
Почта России ПАО 2004 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 11
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 10
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 32
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 22
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 8
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 238 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 3
Правительство Москвы 2003 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1869 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Президент Российской Федерации 3739 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 18 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 22 1
Судебная власть - Judicial power 2107 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 84 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 86
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 6
Ассоциация менеджеров 97 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 1
Linux Foundation 174 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 61
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6608 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 47
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3556 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17389 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13187 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22340 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25221 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3789 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5161 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3451 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10114 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26133 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4065 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9980 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16121 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9178 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3696 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6411 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17617 11
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 4897 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4283 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1204 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3195 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8250 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17398 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9467 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11001 10
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9185 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1263 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9573 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13620 9
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 410 9
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 976 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9005 8
Microsoft Windows 2000 12709 22
Oracle PeopleSoft 385 13
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 8
Apple iPhone 6 6197 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6578 5
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 103 4
Apple iOS 6850 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6650 4
IBM SurePOS 36 3
Oracle Java - язык программирования 2782 3
Google Maps - Карты Google 777 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 498 3
Apache Hadoop 378 3
Google Android 12629 3
Microsoft Azure 1323 3
Luxe Retail TradeX 60 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 2
Microsoft Windows 14500 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 2
Apple iPhone 5 754 2
SAP Ariba 284 2
Apple iPhone 4 746 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 140 2
Microsoft Surface - Планшет 409 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 782 2
Age of Kings 3449 2
Linux OS 8316 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 2
Oracle AS - Oracle Application Server 93 2
Apple iPad 3747 2
Microsoft Office 365 864 2
Apple iPhone 7 267 2
Яндекс.Маркет 574 2
Procter&Gamble - Gillette 36 2
Red Hat WildFly - JBoss Application Server - JBoss AS 107 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 231 1
Нагаев Олег 30 30
Лигачев Глеб 73 26
Кучугин Илья 42 19
Аксаков Анатолий 123 18
Попов Андрей 91 18
Сергеев Сергей 94 18
Беляев Владислав 66 18
Бокучава Тариэл 21 18
Чаркин Евгений 240 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Натрусов Артем 194 18
Клепиков Алексей 93 18
Меньшов Кирилл 82 15
Воронин Петр 35 15
Ушацкий Андрей 104 15
Суворов Антон 21 15
Чамара Денис 59 15
Кузьмич Всеволод 31 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
Потапкин Михаил 26 15
Шипов Савва 86 14
Бычков Александр 40 14
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
Емельченков Сергей 110 11
Хасин Михаил 27 11
Сотин Денис 146 10
Bush George - Буш Джордж 305 10
Таланов Максим 11 9
Самедов Тимур 21 9
Размахаев Сергей 42 9
Эпштейн Герман 32 9
Чибисов Владимир 22 9
Пегасов Сергей 55 9
Кучерова Ольга 10 9
Ушаков Анатолий 41 9
Михалев Евгений 60 9
Кутмириди Ян 9 9
Васильченко Юрий 10 8
Карпов Иван 53 8
Мосягин Константин 19 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 142
Россия - РФ - Российская федерация 123793 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17176 35
Европа 21353 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 27
Германия - Федеративная Республика 12034 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 22
Европа Восточная 3003 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 21
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 446 18
Ирак - Республика 695 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 16
Япония 12951 15
Азия - Азиатский регион 4928 14
Украина 7302 13
Швеция - Королевство 3499 12
Индия - Республика 5093 11
США - Нью-Йорк 2811 11
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 11
Великобритания - Лондон 2371 11
Южная Корея - Республика 6302 10
Ближний Восток 2660 7
Израиль 2613 7
Казахстан - Республика 4873 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 7
Европа Западная 1346 6
Китай - Тайвань 3764 6
Канада 4717 6
Швейцария - Цюрих 263 5
Беларусь - Белоруссия 4324 5
Франция - Французская Республика 7093 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 603 5
Америка Северная 3025 5
Румыния 713 5
Финляндия - Финляндская Республика 3479 5
Польша - Республика 1855 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 4
Украина - Киев 942 4
Сингапур - Республика 1773 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 164
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 124
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 4929 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 32
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4666 31
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 544 22
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3729 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10850 19
Черкизон - Черкизовский рынок 134 18
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1733 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4065 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1935 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6888 15
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 734 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4215 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 11
Internet Economy - Интернет-экономика 5485 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 10
Кредитование - Сrediting - Заём 5662 9
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 817 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4280 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6323 8
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3679 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 8
Финансовые показатели 2082 8
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 7
Доходность - ставка доходности - Rate of return 587 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6840 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4446 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9238 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3513 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2044 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5232 6
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 79
CBS MarketWatch 309 43
CNET Networks - CNET News 1639 26
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 17
Thomson Reuters - Рейтер 5777 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 12
Известия ИД 476 10
Bloomberg 1117 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 3
FT - Financial Times 1168 3
Briefing 29 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 3
NYT - The New York Times 1003 3
91Mobiles 1703 2
Total Telecom 613 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 101 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
DigiTimes - Издание 1295 2
Forbes - Форбс 637 2
Business Insider 208 2
Bloomberg Businessweek 123 1
ZDnet 596 1
Царьград - телеканал 20 1
КиноПоиск - портал о кино 161 1
DailyTech 96 1
TAdviser - Центр выбора технологий 307 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1257 1
ShowTime - телеканал 17 1
Newsweek 36 1
Mercury Center 309 1
Cellular News 233 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
CrunchBase 69 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Dow Jones - Barron's 25 1
Internet Stock Report 992 79
S&P 500 551 30
S&P - Standard and Poor’s 482 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7488 24
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 11
Moody's Investors Service 135 10
Gartner - Гартнер 3483 9
Juniper Research 504 8
Bear Stearns 79 6
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 5
IDC - International Data Corporation 4854 5
Forrester Research 812 4
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
Strategy Analytics 283 3
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 3
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
CNews Мишень 160 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 2
NPD Group 140 1
Интерфакс-100 18 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
In-Stat/MDR 64 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Piper Jaffray 101 1
IHS iSuppli 397 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Frost & Sullivan 200 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
ABI Research 233 1
Fortune Global 500 283 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
РАН - Российская академия наук 1804 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 49 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 18
CNews AWARDS - награда 412 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1744 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2089 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
TopCoder Open 13 1
itSMF - IT Service Management Forum 29 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще