Индексная книга CNews*
UBS AG Ю Би Эс Секьюритиз
Публикаций - 299, упоминаний - 354
UBS AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нагаев Олег 30 30
|Лигачев Глеб 73 26
|Кучугин Илья 42 19
|Аксаков Анатолий 123 18
|Попов Андрей 91 18
|Сергеев Сергей 94 18
|Беляев Владислав 66 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Чаркин Евгений 240 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Натрусов Артем 194 18
|Клепиков Алексей 93 18
|Меньшов Кирилл 82 15
|Воронин Петр 35 15
|Ушацкий Андрей 104 15
|Суворов Антон 21 15
|Чамара Денис 59 15
|Кузьмич Всеволод 31 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Шипов Савва 86 14
|Бычков Александр 40 14
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
|Емельченков Сергей 110 11
|Хасин Михаил 27 11
|Сотин Денис 146 10
|Bush George - Буш Джордж 305 10
|Таланов Максим 11 9
|Самедов Тимур 21 9
|Размахаев Сергей 42 9
|Эпштейн Герман 32 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Пегасов Сергей 55 9
|Кучерова Ольга 10 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Михалев Евгений 60 9
|Кутмириди Ян 9 9
|Васильченко Юрий 10 8
|Карпов Иван 53 8
|Мосягин Константин 19 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.