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Индексная книга (каталог) CNews*
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Интерфакс-100


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 1
23.06.2023 Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта 1
09.06.2022 Россиянин наказал рублем известный банк за рекламные SMS 1
30.11.2021 Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft 1
10.07.2017 ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными 1
12.04.2017 «Российский Капитал» представил корпоративный мобильный банк «РК Бизнес Мобайл» 1
29.09.2016 Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство 1
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн 2
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн 2
06.11.2015 Новикомбанк построил систему управления эффективностью бизнеса 1
25.09.2015 ВТБ24 завершил один из крупнейших банковских ИТ-проектов в Европе 2
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров 2
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей 2
26.12.2014 В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор 1
13.11.2014 В Россельхозбанке сменился ИТ-директор 1
17.10.2014 ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост 1
31.01.2013 Ведущие разработчики «СКБ Контур» перешли работать в банк 1
23.03.2011 ИТ-директор банка «Траст» ушел в «Сбербанк» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Интерфакс-100 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24889 4
Teradata - Терадата 215 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Крок - Croc 1786 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Progress Software - MarkLogic 29 2
Cisco Systems 5162 1
Intel Corporation 12329 1
Oracle Corporation 6764 1
SAS Institute 998 1
Atlassian 123 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 561 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Accenture plc 687 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1136 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
Broadcom - VMware 2411 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 143 1
Ростех - Автоматика Концерн 1677 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
СМС Трафик - SMS Traffic 10 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Progress Software - Прогресс Технолоджиз 2 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 486 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 4
ВТБ - ВТБ24 666 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 527 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Альфа-Банк 1802 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
Банк24.ру 60 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Мираф-Банк 12 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Barclays 121 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Абсолют Банк 236 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2989 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2033 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 97 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4315 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6946 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11805 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4937 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9709 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3221 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6908 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 2
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 396 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 297 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7117 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 839 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11464 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8669 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1788 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12908 1
Apache Hadoop 438 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3335 3
Apple iOS 7992 2
Microsoft Office 3833 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1018 2
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 2
Apache Zeppelin 9 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1353 2
Red Hat Ansible 113 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1396 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Microsoft Windows PowerShell 205 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1243 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 80 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 20 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
Elixir - Язык программирования 8 1
Google Android 14321 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Microsoft Windows 15949 1
Microsoft Visio - MS Visio 154 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 307 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1138 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 586 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 77 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Силуанов Антон 66 3
Патрушев Николай 28 3
Патрушев Дмитрий 5 3
Иванов Алексей 144 2
Бухрадзе Реваз 14 2
Батюков Артем 1 1
Ермаков Глеб 7 1
Медокс Ярослав 35 1
Сизов Антон 27 1
Кобзев Евгений 16 1
Бублик Илья 24 1
Завьялов Андрей 9 1
Протопопова Татьяна 4 1
Дугаев Михаил 4 1
Дьяконов Борис 12 1
Новаков Андрей 1 1
Ананьев Дмитрий 79 1
Орловский Виктор 391 1
Русанов Сергей 48 1
Дремач Кирилл 8 1
Прохоров Фёдор 83 1
Катрич Алексей 43 1
Саютин Сергей 4 1
Пилипенко Игорь 1 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Горячева Анна 3 1
Чухланцев Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4093 3
Россия - СФО - Новосибирск 4453 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 3
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3231 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 341 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1739 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1532 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1180 2
Австрия - Австрийская Республика 1316 2
Австрия - Вена 257 2
Европа 24414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 1
Казахстан - Республика 5666 1
Армения - Республика 2328 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2833 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Беларусь - Минск 652 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 611 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 442 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 898 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1617 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 952 1
Европа Восточная 3109 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1631 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1561 1
Италия - Итальянская Республика 4386 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1163 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 663 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 391 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11302 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7653 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1675 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3024 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1832 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4549 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2580 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1365 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 254 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2212 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1445 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1175 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 912 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2822 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 661 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1753 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Forbes - Форбс 866 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
CNews Инновация года - награда 112 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 225 1
МЭИ - Московский энергетический институт 150 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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