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Интерфакс-100
УПОМИНАНИЯ
Интерфакс-100 и организации, системы, технологии, персоны:
|Силуанов Антон 66 3
|Патрушев Николай 28 3
|Патрушев Дмитрий 5 3
|Иванов Алексей 144 2
|Бухрадзе Реваз 14 2
|Батюков Артем 1 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Сизов Антон 27 1
|Кобзев Евгений 16 1
|Бублик Илья 24 1
|Завьялов Андрей 9 1
|Протопопова Татьяна 4 1
|Дугаев Михаил 4 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Новаков Андрей 1 1
|Ананьев Дмитрий 79 1
|Орловский Виктор 391 1
|Русанов Сергей 48 1
|Дремач Кирилл 8 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Катрич Алексей 43 1
|Саютин Сергей 4 1
|Пилипенко Игорь 1 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Горячева Анна 3 1
|Чухланцев Александр 16 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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