Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта

Газпромбанк получил награду премии «Инновация года» на форуме CNews за проект по внедрению персонального ассистента с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разработчиком ИТ-продуктов и решений VS Robotics Газпромбанк внедрил передовую разработку на базе искусственного интеллекта, уникальность которой не только в отсутствии аналогов на российском рынке, но и в интеграции разных технологических решений в направлении урегулирования задолженности клиентов.

Во время разговора персональный ассистент распознает и анализирует речь клиента и оператора в режиме реального времени, извлекает данные из аудиопотока и анализирует эмоциональное состояние собеседников. На основании слов-триггеров ассистент формирует и отображает подсказки оператору для дальнейшей работы с клиентом. Подсказки, предоставленные оператору персональным ассистентом, позволяют проявлять больше эмпатии и избегать негативных сценариев развития диалога, предотвращают эмоциональное выгорание сотрудников Банка. Благодаря анализу эмоционального состояния участников диалога повысилась эффективность сотрудников контакт-центра и качество проводимых диалогов. Премия— высокая оценка напряженной и плодотворной работы команд Банка и VS Robotics.

Анна Горячева, Первый Вице-Президент Газпромбанка: «Мы рады, что наше решение получило высокую оценку экспертного сообщества. Сервис на основе искусственного интеллекта обеспечивает эффективные коммуникации, способствует поддержанию доверительных отношений с клиентами, позволяет своевременно прийти на помощь клиентам в сложных жизненных ситуациях. Значительно снизилась нагрузка на операторов, повысилась результативность диалогов. Банк не останавливается на достигнутом и продолжает дальнейшее развитие сервиса и внедрение новых инструментов на основе инновационных разработок».

Дмитрий Теплицкий, руководитель VS Robotics: «Внедрение персонального ассистента на базе искусственного интеллекта VS Adviser позволяет значительно повысить эффективность переговоров с клиентами, сократить нагрузки на операторов, предупредить выгорание сотрудников. Интеграция данного решения снижает репутационные риски, повышает уровень сервиса и лояльность клиентов. Мы рады, что результаты нашего партнерства позволили перевести процесс урегулирования задолженности в банке на новую ступень цифрового развития, а инновационность решения была высоко оценена экспертным советом премии».

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Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии «Интерфакс-100. Банки России», www.finmarket.ru/database/rankings/).

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Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования и мн. др. Региональная сеть Банка насчитывает более 430 отделений по всей стране. Среди наших клиентов уже более 3,5 млн человек.

VS Robоtics – бренд компании «АктивБизнесТехнологии», входящей в группу «Сбер». Команда VS Robоtics создает передовые ИТ-решения в области речевых технологий и искусственного интеллекта, которые помогают бизнесу сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые его направления. Подробнее - https://vsrobotics.ru.