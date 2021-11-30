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Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн

Структура Совкомбанка закрыла сделку по покупке платформы «Бест2Пей» за $44,9 млн. Об этом говорится в отчете кредитной организации по МСФО.

Группа Совкомбанка в октябре 2021 года закрыла сделку по покупке 100% компании «Бест2Пей» (платформа Best2pay) за $44,9 млн (3,2 млрд рублей по курсу на дату покупки), говорится в отчете кредитной организации по МСФО.

Best2pay является открытой финансовой платформой в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label (использование одной компанией под своим брендом услуг и продуктов, произведенных другой компанией).

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Структура Совкомбанка закрыла сделку по покупке платформы «Бест2Пей»

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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