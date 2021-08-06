Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Прохоров Фёдор


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 2
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту 6
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 3
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 4
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 4
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 4
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
21.04.2016 «Сетелем Банк» перенес ИТ-системы в Россию с помощью Unis Labs Solutions и РЖД 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.05.2015 Федор Прохоров возглавил Департамент ИТ «Сетелем Банка» 2
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров 2
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1

Публикаций - 78, упоминаний - 109

Прохоров Фёдор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 25
Microsoft Corporation 11110 19
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 17
Ланит ГК 1158 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
Dynatrace 46 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Naumen - Наумен 342 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Veeam Software 250 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 10
IBM 3546 9
Instabank - Инстабанк 12 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
SAP CIS - САП СНГ 755 4
Samsung Electronics 5686 3
Yandex - Яндекс 4101 3
АйТи 752 3
Nvidia Corp 2028 3
Neoflex - Неофлекс 141 2
Google LLC 7158 2
SAP SE 3216 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Huawei 2731 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Крок 1221 2
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 3 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Газпромбанк - ГПБ 693 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
ВТБ Банк Москвы 372 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
МДМ Банк 150 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Альфа-Банк 1126 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
Открытие ФК 538 10
Башнефть ПАО АНК 90 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Уралсиб Банк 390 3
Сетелем Банк 25 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Интер РАО ПАО 158 2
Газпром нефть 382 2
Почта Банк 289 2
Росгосстрах 182 1
Деловые Линии ГК 36 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Русфинанс Банк 34 1
Pony Express 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2206 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 11
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Big Data - Большие данные 1136 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Call back - Обратный звонок 15 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 14
Apple iOS 5742 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Nvidia GeForce GTX 2071 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Android 10751 3
Microsoft Office 1942 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Office 365 769 2
SQL - Язык программирования 434 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
Symbian OS 778 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Excel 436 1
Oracle Active Data Guard 16 1
IBM Watson 105 1
Xelent MultiCloud 8 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
C++ - Язык программирования 284 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Леоничев Алексей 14 13
Скородумов Олег 17 12
Путятинский Сергей 53 12
Свердлов Михаил 29 12
Потёмкин Роман 20 12
Чекель Павел 15 12
Хрусталев Александр 31 12
Тищенко Юрий 14 12
Муравлев Александр 15 12
Кравченко Денис 24 12
Мухин Максим 18 12
Базалей Наталья 14 12
Сафронов Юрий 61 12
Патрин Максим 31 12
Васильев Григорий 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Кириченко Игорь 41 11
Валчев Стоян 44 11
Хомков Игорь 40 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Клявин Владимир 26 11
Савцов Игорь 27 11
Агафонова Наталия 35 11
Теленков Андрей 21 11
Абакумов Евгений 103 11
Поляков Сергей 60 11
Чаркин Евгений 182 11
Педоренко Андрей 41 11
Грибанов Юрий 24 11
Антонов Александр 73 11
Калюжный Игорь 24 10
Строкович Антон 45 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Козырь Сергей 30 9
Быстров Константин 19 9
Атанесов Саргис 13 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Воробьев Артем 14 8
Россия - Российская федерация - РФ 57483 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
Казахстан - Республика 2637 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 15
Беларусь - Белоруссия 2093 13
Украина 3374 13
Грузия 691 11
Восточная Европа 1682 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 10
Россия - Ростовская область 863 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Латинская Америка 725 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Ближний Восток 1475 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Ульяновская область 350 1
Россия - Калужская область 574 1
Узбекистан - Республика 823 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Таджикистан - Республика 437 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Испания - Королевство 1256 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Омск 628 1
Россия - Владивосток 864 1
Африка 1491 1
США - Кремниевая долина 399 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 28
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2193 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 25
CNews APPWards 36 12
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще