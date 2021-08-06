Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прохоров Фёдор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 109
Прохоров Фёдор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Леоничев Алексей 14 13
|Скородумов Олег 17 12
|Путятинский Сергей 53 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Чекель Павел 15 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Кравченко Денис 24 12
|Мухин Максим 18 12
|Базалей Наталья 14 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Патрин Максим 31 12
|Васильев Григорий 35 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Кириченко Игорь 41 11
|Валчев Стоян 44 11
|Хомков Игорь 40 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Клявин Владимир 26 11
|Савцов Игорь 27 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Теленков Андрей 21 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Поляков Сергей 60 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Педоренко Андрей 41 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Антонов Александр 73 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Строкович Антон 45 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Козырь Сергей 30 9
|Быстров Константин 19 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 14 8
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2193 3
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru