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Cloud.ru запускает сертификацию для физлиц и юрлиц в сфере облачных технологий

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о старте сертификации по продуктам платформы Cloud.ru Advanced для физических и юридических лиц. Сама сертификация является отраслевым стандартом и подтверждает наличие базовых знаний и навыков в сфере облачных платформ Cloud.ru.

На данном этапе доступно тестирование уровня Fundamentals. Успешное прохождение сертификации подтверждает владение навыками работы с облачными технологиями облачной платформы Cloud.ru Advanced. Сертификационный экзамен проходит в формате тестирования по облачным IaaS и PaaS-сервисам с применением платформы Cloud.ru Advanced. В тестировании проверяются знания по блокам: General, Management, Storage, Network, ECS (виртуальные машины), Migration, Containers, Databases, Serverless Computing, Big Data, Security. Процедура сертификации занимает 120 минут.

«Мы в Cloud.ru рады быть первым облачным провайдером в России, который запустил сертификацию. Нашей задачей было создать удобный инструмент, который позволит специалистам стать автономнее, обрести компетентность и уверенность в решении необходимых рабочих задач. Cloud.ru планирует в дальнейшем расширять линейку сертификации по всем продуктам облачного провайдера. В этом заключена клиентоцентричная бизнес-модель нашей компании – мы настроены предоставлять доступ к высоким технологиям каждому нашему клиенту», –сказал Федор Прохоров.

Сертификационное тестирование представлено в формате нескольких видов вопросов. Для успешного прохождения необходимо иметь опыт работы с облачной платформой, а также базовые знания и навыки. Для этого специалистам будет предложено ознакомиться с обучающими материалами от Cloud.ru. В результате успешного тестирования, специалист получает цифровой бейдж собственной разработки, который и будет выступать подтверждением прохождения сертификации.

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