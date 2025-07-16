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Containers


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой 1
21.09.2023 Cloud.ru запускает сертификацию для физлиц и юрлиц в сфере облачных технологий 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
21.05.2018 Облачная платформа Mail.Ru Cloud Solutions выходит на рынок PaaS 3
21.05.2018 Mail.Ru Group запустила облако для высоконагруженных сайтов, доступное всем желающим 1
10.07.2017 Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса 1
03.11.2016 Исследование: цифровая трансформация невозможна без развитой ИТ-инфраструктуры 1
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками» 1
15.10.2015 VMware расширила возможности своей унифицированной платформы для гибридного «облака» 1
12.12.2014 IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально 1
13.02.2014 Parallels разработала решение по виртуализации для серверной линейки HP Moonshot 1
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux 1
14.02.2011 Parallels занимает 54% мирового рынка аренды виртуальной инфраструктуры 1
03.08.2009 Radius Group берет на вооружение продукты Parallels 1
29.06.2009 BTR Associates предлагает «облачные» услуги VDI на базе ПО Parallels 1
20.03.2009 R Style Softlab и Parallels помогут банкам оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
24.09.2008 «Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels 1
06.08.2008 Solar VTG поставляет услуги SaaS на базе ПО Parallels 1
07.07.2008 Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers 1
25.04.2008 Parallels планирует увеличить продажи в России в 10 раз за 3 года 1
28.03.2008 Одна из крупнейших систем виртуализации создана на базе ПО Parallels 1
18.03.2008 Red Flag займется продвижением Parallels Virtuozzo Containers в Китае 1
27.02.2008 Parallels Virtuozzo Containers преобразовал систему веб-конференций в виртуальное приложение 1
29.01.2008 Parallels поможет эффективно управлять ЦОД: новый Virtuozzo Containers 1
12.10.2007 Oracle закроет 51 уязвимость 1
16.05.2003 Oracle9i Application Server теперь оптимизирован для Windows 2003 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Containers и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 14
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 6
VK - Mail.ru Group 3494 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 384 4
Oracle Corporation 6775 4
Broadcom - VMware 2418 3
Yandex - Яндекс 7899 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 3
Google LLC 12019 3
МегаФон 9426 2
Dell EMC 5055 2
Commvault 176 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Red Hat 1328 2
Microsoft Corporation 24945 2
HP Inc. 5724 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Cisco Systems 5169 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13449 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 562 1
Seagate Technology 746 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Canonical 209 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Telegram Group 2299 1
IBM - International Business Machines Corp 9486 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1515 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1041 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 25 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 1
Альфа-Банк 1805 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 135 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1088 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 907 1
Русагро Группа Компаний 308 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Coursera 58 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 114 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3005 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 46 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6415 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32412 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16407 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1653 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2816 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9769 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11652 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1024 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16566 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21350 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3355 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15678 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10698 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13039 3
DevOps - Development и Operations 968 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 361 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 383 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11878 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2634 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3955 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2680 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 351 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7588 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5681 2
Virtuozzo Containers 31 13
Linux OS 10359 8
Microsoft Windows 16019 5
VK - Mail.Ru Infra 44 4
VK - Mail.Ru Icebox 31 4
Nvidia Tesla GPU 169 3
Microsoft Azure 1434 3
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 3
HPE ProLiant 399 3
Docker - Платформа распределённых приложений 384 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1035 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 2
Apache Hadoop 442 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 533 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 2
VK Cloud Big Data 10 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 288 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1688 2
Parallels Automation 45 2
Google Chrome - браузер 1603 2
Apple iOS 8026 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1102 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 97 2
Broadcom - VMware vSphere 579 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 2
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 2
Broadcom - VMware vSphere Integrated Containers 4 2
Oracle Internet Directory - OID 15 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 616 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 729 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
CloudМТS 25 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Белоусов Сергей 245 3
Ганин Егор 54 2
Захаров Павел 60 1
Пермяков Владимир 1 1
Лещинский Ян 4 1
Роговой Андрей 12 1
Киперварг Галина 32 1
Файн Александр 10 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Трофимова Екатерина 6 1
Безбогов Сергей 56 1
Панков Александр 78 1
Мартынова Елена 87 1
Гусев Александр 38 1
Мерзляков Антон 16 1
Водясов Алексей 222 1
Шпак Виталий 30 1
Зубарев Яков 24 1
Старостин Александр 6 1
Четыркин Алексей 3 1
Чернов Алексей 4 1
Саркисов Тигран 37 1
Нейман Алексей 7 1
Голицын Сергей 35 1
Наумов Даниил 8 1
Гагарин Юрий 93 1
Каем Кирилл 40 1
Серебряникова Анна 76 1
Кулик Вадим 188 1
Карпов Евгений 51 1
Райгородский Андрей 42 1
Зеленков Юрий 39 1
Кирьянова Александра 140 1
Потапова Екатерина 13 1
Кушнарёв Иван 2 1
Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
Бурнаев Евгений 22 1
Драль Алексей 4 1
Стадник Анастасия 1 1
Блинов Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14305 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 3
Европа Восточная 3110 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 2
Азия - Азиатский регион 5642 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 2
Германия - Федеративная Республика 12822 2
Казахстан - Республика 5691 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Канада 4933 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Китай - Пекин - Beijing 1016 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1911 1
Испания - Королевство 3742 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 935 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3056 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1567 1
Россия - СФО - Иркутская область 1180 1
Германия - Штутгарт 69 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14368 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49725 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11376 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 3
Экономический эффект 1136 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3266 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16881 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7095 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2839 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2417 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1286 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1262 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4184 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8044 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6081 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30629 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1408 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10300 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5150 1
Английский язык 6782 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11213 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25059 1
Аренда 2514 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4805 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2188 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7518 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2720 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 425 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1781 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Juniper Research 536 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1585 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1022 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1181 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 51 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
VMworld 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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