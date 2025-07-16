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Containers
УПОМИНАНИЯ
Containers и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 245 3
|Ганин Егор 54 2
|Захаров Павел 60 1
|Пермяков Владимир 1 1
|Лещинский Ян 4 1
|Роговой Андрей 12 1
|Киперварг Галина 32 1
|Файн Александр 10 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Трофимова Екатерина 6 1
|Безбогов Сергей 56 1
|Панков Александр 78 1
|Мартынова Елена 87 1
|Гусев Александр 38 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Водясов Алексей 222 1
|Шпак Виталий 30 1
|Зубарев Яков 24 1
|Старостин Александр 6 1
|Четыркин Алексей 3 1
|Чернов Алексей 4 1
|Саркисов Тигран 37 1
|Нейман Алексей 7 1
|Голицын Сергей 35 1
|Наумов Даниил 8 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Каем Кирилл 40 1
|Серебряникова Анна 76 1
|Кулик Вадим 188 1
|Карпов Евгений 51 1
|Райгородский Андрей 42 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Кушнарёв Иван 2 1
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
|Бурнаев Евгений 22 1
|Драль Алексей 4 1
|Стадник Анастасия 1 1
|Блинов Артем 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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