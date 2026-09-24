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Orion soft объединяет управление виртуализацией и контейнерами в новой версии zVirt Containers

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО Orion soft представил zVirt Containers 2.0 — обновленную версию модуля платформы виртуализации zVirt для интеграции с Kubernetes-решением Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

По данным Strategy Partners, объем российского рынка решений для контейнеризации по итогам 2025 г. достиг 5,4 млрд руб., увеличившись на 26% год к году. Все больше корпоративных приложений используют микросервисную архитектуру, однако виртуальные машины продолжают составлять основу ИТ-инфраструктуры крупных компаний. В результате растет запрос бизнеса на управляемый способ добавить Kubernetes в инфраструктуру.

zVirt Containers позволяет внедрить Kubernetes в существующую инфраструктуру виртуализации и связать работу администраторов zVirt и DevOps-команд в единый процесс. Интеграция контейнеров и виртуализации, сбор данных и компонентов — происходят автоматически. С модулем переход к Kubernetes реализуется за 1 час, а бизнес при этом экономит до 60 млн руб. в год на эксплуатации решения.

В обновленном решении вендор также реализовал интеграцию с инфраструктурными компонентами Nova: Cluster Manager и Universe. Благодаря этому администраторы Kubernetes могут разворачивать, масштабировать и обновлять Kubernetes-кластеры, не привлекая специалистов по виртуализации. Шаблоны, сети и другие компоненты для создания кластеров из виртуализации zVirt можно выбирать в интерфейсе Cluster Manager. При этом серверы управления доступны для взаимодействия через zVirt. Для улучшения пользовательского опыта вендор также обновил интерфейсы — все это создает единый удобный слой управления инфраструктурой.

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zVirt Containers 2.0 — основа бесшовной интеграции основных продуктов экосистемы Orion soft. Вендор разработал и использовал в решении универсальный API, с помощью которого в дальнейшем планируется связывать продукты экосистемы: GitOps-платформу Hyperdrive, CMP-решение CloudLink, а также сторонние системы.

«Для заказчиков, которые уже используют zVirt, Kubernetes становится логичным расширением существующей инфраструктуры. zVirt Containers 2.0 превращает zVirt из основы для виртуализации в платформу для разных типов приложений. Бизнес может сохранить существующие виртуальные машины, добавить Kubernetes для контейнерных нагрузок и при необходимости расширить свою инфраструктуру под ИИ. Для нас это важный шаг к единой экосистеме инфраструктурных продуктов Orion soft», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

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