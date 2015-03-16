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Parallels Automation
СОБЫТИЯ
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Parallels Automation и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 196 2
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
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