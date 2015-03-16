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Parallels Automation

СОБЫТИЯ

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16.03.2015 Вышла новая версия платформы Parallels Automation 1
11.03.2015 Parallels Cloud Server теперь официально поддерживается в OpenStack 1
10.09.2014 Caravan начала предоставлять облачную инфраструктуру в аренду 1
23.05.2014 IBM представила новые решения для хранения данных, облачных вычислений и обработки «Больших данных» 1
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 2
18.03.2014 ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS 1
12.03.2014 Виртуальное рабочее место как решение проблемы BYOD 1
26.02.2014 Parallels предлагает новые решения провайдерам облачных сервисов для СМБ 1
04.02.2014 Партнеры Parallels продали больше миллиона лицензий на облачные услуги Microsoft 1
27.01.2014 Parallels поддерживает Windows Azure Pack 1
11.11.2013 Parallels обновила свою линейку корпоративных решений для поддержки Windows, Mac и iPad 1
06.11.2013 Банки впервые смогут предоставлять облачные сервисы для СМБ 1
06.06.2013 Parallels начала колонизацию Черной Африки 1
20.05.2013 Со-основатель Parallels Олег Мельников стал техническим директором Runa Capital 1
14.03.2013 IBS и Parallels разработают облачное решение для построения систем виртуальных рабочих мест 1
14.01.2013 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО 1
18.10.2012 ActiveCloud by Softline запустил услугу «Виртуальные машины CloudServer для 1С-Битрикс» 1
16.10.2012 В России запущен инновационный сервис аренды ИТ-инфраструктуры 2
28.08.2012 Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation 1
31.07.2012 Dell начала перепродавать облачные приложения Microsoft 2
17.07.2012 Parallels заманил топ-менеджера Apple секретным мобильным проектом 1
22.06.2012 Сбербанк стал провайдером облачного ПО для бухгалтерии 1
11.03.2012 Хостинг-провайдер «Русоникс» предоставляет кластерный хостинг за полцены 1
02.03.2012 Parallels начала международные продажи ПО Parallels Automation for Cloud Infrastructure 2
20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland 1
16.02.2012 «Казахтелеком» назван лучшим региональным партнером Parallels 2
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 1
01.12.2011 Главный разработчик Windows 95 перешел в российскую компанию 1
15.11.2011 Веб-сервисы для малого бизнеса будут продаваться через телеком-операторов 1
08.11.2011 Parallels предлагает сервис-провайдерам готовое решение для предоставления IaaS-услуг 2
08.11.2011 «Русоникс» начинает продажи решений «Мегаплана» 1
27.10.2011 Российские инвесторы вложились в украинскую «облачную Windows 7» 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 2
26.09.2011 Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении 1
17.08.2011 «Мегаплан» готов к продаже через онлайн-магазины провайдеров благодаря стандарту APS 1
13.07.2011 Microsoft и Parallels вложат $5 млн в разработку ПО для медицины 1
21.04.2011 Parallels заключает облачное партнерство с Open-Xchange 1
14.02.2011 Parallels занимает 54% мирового рынка аренды виртуальной инфраструктуры 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

Parallels Automation и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 529 44
Microsoft Corporation 25669 21
Apple Inc 13039 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 5
Softline - Софтлайн 3647 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 4
1С - Мегаплан 96 4
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 3
Amazon Inc - Amazon.com 3241 3
IBM - International Business Machines Corp 9668 3
Казахтелеком 344 3
Axiomatika - Аксиоматика 11 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Broadcom - VMware 2588 2
Dell EMC 5164 2
Yandex - Яндекс 9058 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 2
HP Inc. 5868 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
9454 2
Citrix Systems 863 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 134 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 2
Google LLC 12576 2
Telecom Austria 9 1
Инфософт ВЦ 26 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 1
Keynote Systems 23 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 36 1
Neustar 20 1
Solar VTG - Solar Virtualization Technology Group 1 1
МегаФон 10552 1
Cisco Systems 5345 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Dell Technologies - Dell Computer 2194 1
Intel Corporation 12755 1
Kingston Technology 214 1
AMD - Advanced Micro Devices 4611 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Runa Capital 158 2
РосЭко 5 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Яшин и Партнеры 2 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
Walt Disney Company 644 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Intel Capital 148 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 1
Держава АКБ 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
Linux Foundation 196 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 33
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3198 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7031 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 18
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17773 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 11
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1327 8
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3126 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15811 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1914 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5670 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13596 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22673 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1321 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15332 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 370 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11640 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1350 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1825 9
Microsoft Windows 16761 8
Microsoft Azure 1513 6
Microsoft Office 365 1034 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 6
Virtuozzo Containers 31 6
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 5
Linux OS 11387 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 313 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 3
Parallels Desktop 93 3
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 3
Parallels Hypervisor 2 2
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 2
Parallels Containers 3 2
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 2
WordPress Foundation - WordPress 250 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 2
Microsoft Windows 95 428 2
Parallels Access 26 2
Microsoft Azure Pack 16 2
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 2
Sherpa RPA 34 1
IBM PureFlex System 18 1
IBM Flex System 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
Parallels Workstation 10 1
Parallels Open Platform 6 1
Parallels Server 4 1
Parallels Small Business Panel 3 1
Parallels Server Bare Metal 1 1
Parallels Connection Broker 1 1
IBM SCM - IBM Supply Chain Management 2 1
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 13 1
Анисимов Константин 44 10
Белоусов Сергей 253 9
Steen Birger - Стен Биргер 72 9
Ершов Павел 37 6
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
Zanni John - Занни Джон 11 3
Шварцкопф Андрей 4 2
Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 2
Орловский Виктор 405 2
Протасов Станислав 36 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Корман Игорь 21 2
Роговой Андрей 12 2
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 2
Rosamilia Tom - Розамилья Том 6 1
Швед Андрей 3 1
Каплий Сергей 8 1
Laguna Rafael - Лагуна Рафаэль 3 1
Ершова Надежда 1 1
Глущенко Глеб 1 1
Федотенко Максим 2 1
Галоян Давид 1 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Фингерт Александр 6 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 1
Шопник Герберт 23 1
Бачикалов Анатолий 1 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
Lovell Rob - Ловелл Роб 4 1
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
Путин Владимир 3441 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Калинин Александр 185 1
Симаков Олег 113 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Новиков Павел 112 1
Зубарев Илья 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 6
Европа 24885 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 5
Африка - Африканский регион 3625 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 4
Ближний Восток 3131 4
Азия - Азиатский регион 5878 3
Япония 13744 3
Норвегия - Королевство 1852 3
Европа Восточная 3136 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 3
Канада 5055 3
Израиль 2845 3
Россия - СФО - Новосибирск 4830 3
Казахстан - Республика 5986 2
Сингапур - Республика 1939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Сербия - Белград 62 1
Африка Чёрная - Африка Тропическая 12 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3116 1
Ирландия - Республика 1039 1
Швеция - Королевство 3767 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
США - Нью-Йорк 3172 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2592 1
Бельгия - Королевство 1186 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
Венгрия 855 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Украина 7901 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Россия - СФО - Омская область 778 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6095 8
Аренда 2649 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5688 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33250 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1111 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5526 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11150 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8423 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 734 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1313 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3644 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1087 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6433 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2296 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3810 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6558 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8750 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7293 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Intelligent Enterprise 27 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
Gartner - Гартнер 3647 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 2
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 576 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1187 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 3
Parallels APAC Summit 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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