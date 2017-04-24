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Microsoft Azure Pack

СОБЫТИЯ

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24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 1
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ 1
17.02.2017 «Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016 1
14.12.2016 «Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016 1
17.08.2016 Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud 1
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 1
03.06.2015 DataLine запускает сервис AzureLine 1
14.05.2015 Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки» 1
21.04.2015 Из российских ЦОДов начали предоставляться первые сервисы на базе Windows Azure Pack 1
28.01.2015 Microsoft перевозит Windows Azure в российские ЦОДы 1
30.09.2014 Softline представила новый IaaS-продукт на базе Microsoft Windows Azure Pack 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
04.02.2014 Партнеры Parallels продали больше миллиона лицензий на облачные услуги Microsoft 1
27.01.2014 Parallels поддерживает Windows Azure Pack 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Microsoft Azure Pack и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25741 14
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 7
Softline - Софтлайн 3714 5
SAP SE 5590 4
9560 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Офис24 8 3
Ростелеком 10915 3
Lenovo Group 2444 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 3
Крок - Croc 1961 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 2
Acronis - Акронис 489 2
Nvidia - Mellanox Technologies 98 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Microsoft Consulting Services 39 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Open-Xchange - Netline Internet Service 15 1
Broadcom - VMware 2603 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7067 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
McKinsey & Company Int 291 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
Галактика - Корпорация 1542 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Bitdefender 171 1
5nine Software 11 1
Аурига - Auriga 77 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 69 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Ланит - Artezio - Артезио 96 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 1
Юмакс 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 911 1
Альфа-Банк 1971 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3676 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3179 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3224 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7652 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2296 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1108 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5748 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 374 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1270 3
Virtual office - Виртуальный офис 218 3
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 74 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1254 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3188 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 2
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 6
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Облакотека - Azurus 6 4
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Google Android 15202 2
Apple iOS 8556 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1789 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Microsoft Nano Server 11 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Commvault Simpana 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - InfoboxCloud 3 1
Flexiant Cloud Orchestrator 3 1
Облакотека - CVBackup 2 1
Linux OS 11489 1
Microsoft Windows 10 1936 1
Microsoft Surface - Планшет 449 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 1
Microsoft Windows PowerShell 248 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Docker - Платформа распределённых приложений 535 1
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Захаренко Максим 57 3
Заединов Руслан 47 2
Аникин Леонид 61 2
Пронин Алексей 9 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Егорихин Павел 8 1
Гурова Наталья 13 1
Лыков Вениамин 5 1
Исмоилов Андрей 2 1
Фролов Константин 4 1
Варина Татьяна 1 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Meier Thomas - Майер Томас 2 1
Путин Владимир 3451 1
Галушкин Олег 182 1
Самойлов Юрий 75 1
Никифоров Николай 1138 1
Иванов Михаил 116 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Черных Дмитрий 16 1
Марей Алексей 15 1
Малков Константин 3 1
Мироненков Антон 16 1
Нагов Антон 5 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Попов Виталий 26 1
Монин Сергей 10 1
Самоукин Сергей 20 1
Новицкая Оксана 4 1
Сардарян Роберт 19 1
Канаметова Залина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 2
Европа 24933 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Германия - Федеративная Республика 13186 2
Ирландия - Республика 1048 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1087 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1660 1
США - Техас 1046 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3560 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
Ведомости 1452 1
IDC - International Data Corporation 4971 4
Research and Markets 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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