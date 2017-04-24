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Microsoft Azure Pack
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Microsoft Azure Pack и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Захаренко Максим 57 3
|Заединов Руслан 47 2
|Аникин Леонид 61 2
|Пронин Алексей 9 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Егорихин Павел 8 1
|Гурова Наталья 13 1
|Лыков Вениамин 5 1
|Исмоилов Андрей 2 1
|Фролов Константин 4 1
|Варина Татьяна 1 1
|Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
|Meier Thomas - Майер Томас 2 1
|Путин Владимир 3451 1
|Галушкин Олег 182 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Иванов Михаил 116 1
|Zanni John - Занни Джон 11 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Черных Дмитрий 16 1
|Марей Алексей 15 1
|Малков Константин 3 1
|Мироненков Антон 16 1
|Нагов Антон 5 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Попов Виталий 26 1
|Монин Сергей 10 1
|Самоукин Сергей 20 1
|Новицкая Оксана 4 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Канаметова Залина 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
|Ведомости 1452 1
|IDC - International Data Corporation 4971 4
|Research and Markets 26 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.