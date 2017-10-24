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Индексная книга (каталог) CNews*
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Золотые луга Ситниковский Молочный комбинат СМ и КК Ситниковский молочно-консервный комбинат

Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView 2
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 1
18.06.2008 «ХК Молоко» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решения Cisco ASA 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Золотые луга и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5367 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10172 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 5
Россия - УФО - Тюменская область 1363 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27210 1
Зоология - наука о животных 2882 1
Ботаника - Растения - Plantae 1162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460491, в очереди разбора - 728530.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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