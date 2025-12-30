Получите все материалы CNews по ключевому слову
Попов Виталий
СОБЫТИЯ
Попов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Анатолий 19 3
|Басистый Дмитрий 12 2
|Юрченко Евгений 132 2
|Репин Игорь 23 2
|Ромский Георгий 23 2
|Бобин Максим 11 2
|Забузова Елена 9 2
|Осадчая Марина 3 2
|Ермолич Александр 3 2
|Куць Василий 5 2
|Киселев Сергей 69 1
|Патрикеев Павел 2 1
|Головатый Артём 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 616 1
|Кочергин Алексей 3 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Калинин Сергей 5 1
|Тесленко Павел 9 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Хайсанов Константин 11 1
|Шестаков Андрей 10 1
|Статьин Владимир 10 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Жаров Сергей 6 1
|Хвощинская Галина 6 1
|Прокофьева Ирина 7 1
|Соловьев Станислав 1 1
|Воротынцев Григорий 10 1
|Бороздин Андрей 1 1
|Левицкий Андрей 4 1
|Подосинов Сергей 4 1
|Лысов Андрей 1 1
|Павлова Екатерина 7 1
|Суконцев Алексей 2 1
|Пожидаев Игорь 3 1
|Бакалов Валерий 1 1
|Бовкун Юрий 3 1
|Алтынов Руслан 1 1
|Коваленко Геннадий 3 1
|Короп Станислав 2 1
|TNW - The Next Web 89 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2175 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412149, в очереди разбора - 730089.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.