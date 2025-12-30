Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Попов Виталий


СОБЫТИЯ


30.12.2025 ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности 1
12.03.2025 Топ-50 поставщиков ИТ в финсектор продемонстрировали рекордный прирост выручки за 12 лет 1
12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 2
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe 1
05.08.2019 Samsung готовит массовый геноцид российских интернет-магазинов 1
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ 1
01.02.2017 Google вступила в войну с россиянином из-за буквы G 2
01.08.2016 Softline модернизировала корпоративную почту в «Азиатском газопроводе» 1
29.06.2016 Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Металлимпресс» 1
23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» 1
16.03.2016 Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт» 1
17.06.2015 Softline развернула частное «облако» для «Дамате» 1
15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 1
03.12.2014 Softline перевела «Казанский вертолетный завод» на платформу объединенных коммуникаций Microsoft 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
16.10.2014 Softline перенесла почтовую систему GM-Avtovaz на платформу Microsoft Exchange 1
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ 1
13.01.2014 Softline подключила мебельного ритейлера к корпоративной сети с помощью технологии DirectAccess 1
02.08.2004 Совет директоров "Сибирьтелекома" выбрал правление 1
19.03.2004 Утверждены кандидатуры в совет директоров "Сибирьтелекома" 1
19.06.2003 Избран совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Попов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3295 15
Microsoft Corporation 25278 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
Ростелеком - Томсктелеком 13 3
Google LLC 12292 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 2
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 2
К2Тех 248 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14362 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 92 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 38 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 404 1
Т1 Иннотех 198 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 35 1
Adobe Figma 63 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 20 1
NeXT - NeXT Computer - NeXT Software 9 1
Dell Software 17 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Samsung Electronics 10648 1
Apple Inc 12666 1
ИКС 400 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1157 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 1
Крок - Croc 1816 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Diasoft - Диасофт 1039 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 680 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 5 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Протон ООО 2 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Интерфинкапитал УК 2 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12930 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Федеральное казначейство России 1879 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73515 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2744 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1100 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 6
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 4
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
Microsoft DirectAccess 17 2
Microsoft Windows 16375 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Microsoft Outlook 1424 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
Google AdSense 119 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 96 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 41 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Microsoft Azure Pack 16 1
Softline - DeskWork 117 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 373 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 77 1
Softline Universe - SLU 29 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Dell PowerConnect 14 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 37 1
Microsoft Windows 7 1994 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Azure 1467 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Никулин Анатолий 19 3
Басистый Дмитрий 12 2
Юрченко Евгений 132 2
Репин Игорь 23 2
Ромский Георгий 23 2
Бобин Максим 11 2
Забузова Елена 9 2
Осадчая Марина 3 2
Ермолич Александр 3 2
Куць Василий 5 2
Киселев Сергей 69 1
Патрикеев Павел 2 1
Головатый Артём 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 616 1
Кочергин Алексей 3 1
Дадыкин Иван 31 1
Калинин Сергей 5 1
Тесленко Павел 9 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Хайсанов Константин 11 1
Шестаков Андрей 10 1
Статьин Владимир 10 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Жаров Сергей 6 1
Хвощинская Галина 6 1
Прокофьева Ирина 7 1
Соловьев Станислав 1 1
Воротынцев Григорий 10 1
Бороздин Андрей 1 1
Левицкий Андрей 4 1
Подосинов Сергей 4 1
Лысов Андрей 1 1
Павлова Екатерина 7 1
Суконцев Алексей 2 1
Пожидаев Игорь 3 1
Бакалов Валерий 1 1
Бовкун Юрий 3 1
Алтынов Руслан 1 1
Коваленко Геннадий 3 1
Короп Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157588 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3288 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2921 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 2
Америка Латинская 1887 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 38 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 1
Казахстан - Республика 5815 1
Европа 24654 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1354 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2681 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2123 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Россия - УФО - Тюменская область 1265 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 749 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 392 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 122 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 124 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3173 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1745 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 140 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1818 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Пропаганда и агитация 195 1
TNW - The Next Web 89 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412149, в очереди разбора - 730089.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще