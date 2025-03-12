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Индексная книга (каталог) CNews*
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Короп Станислав


12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
28.10.2015 Центробанк придумал новый рынок для разработчиков и интеграторов финансового софта 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Короп Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

8306 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Федеральное казначейство России 1790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1674 1
Таксономия - Taxonomy 64 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 108 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 1
SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - Набор стандартных модулей для обмена статистической информацией 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Дворкович Аркадий 211 1
Гончарова Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Канада 4900 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6017 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
Английский язык 6679 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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