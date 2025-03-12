Получите все материалы CNews по ключевому слову
Короп Станислав
|12.03.2025
|Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
|28.10.2015
|Центробанк придумал новый рынок для разработчиков и интеграторов финансового софта 3
Короп Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Гончарова Ольга 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
|Канада 4900 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.