Гончарова Ольга


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Первое пособие по цифровой доступности музеев опубликовано при сотрудничестве МТС и партнеров 1
14.10.2024 «Право на здоровье» об итогах информатизации здравоохранения: «Единой цифровой системы, охватывающей 100% медучреждений страны и обеспечивающей непрерывный обмен данными, так и не было создано» 1
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 2
11.02.2016 Центробанк переходит на юридически значимый электронный документооборот 1
28.10.2015 Центробанк придумал новый рынок для разработчиков и интеграторов финансового софта 2
05.04.2013 «ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Гончарова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

8774 2
IBM - International Business Machines Corp 9512 1
Diasoft - Диасофт 990 1
Coinbase 60 1
Neoflex - Неофлекс 243 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 175 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1681 1
SAS Institute 1019 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 732 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Colvir Software Solutions 6 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Альфа-Банк 1834 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 431 1
Верный - торговая сеть 305 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Право на здоровье МОО 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
Федеральное казначейство России 1850 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 140 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 262 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5129 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 2
Таксономия - Taxonomy 69 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 113 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 528 2
SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - Набор стандартных модулей для обмена статистической информацией 6 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1559 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7121 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1678 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2763 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2211 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 149 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 334 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 1
Оповещение и уведомление - Notification 5222 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2520 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4374 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 326 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 356 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7666 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 70 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1039 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Neoflex Reporting 24 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 301 1
Diasoft Flextera BI 17 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Хомнет НФО 30 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 563 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Катков Павел 31 1
Верещагин Виталий 1 1
Дворкович Аркадий 211 1
Короп Станислав 2 1
Макаревич Николай 13 1
Красюков Дмитрий 43 1
Лукутина Елена 13 1
Савельев Алексей 5 1
Погудин Александр 8 1
Сердюк Игорь 1 1
Костарев Глеб 3 1
Калухов Вадим 2 1
Смерников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 2
Европа Восточная 3116 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4056 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Канада 4958 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1314 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2891 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3188 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 2
Английский язык 6832 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1022 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3322 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6442 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 215 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2108 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4356 1
Образование в России 2493 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 985 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 29 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
ЕПС - Единый план счетов 186 1
CoinMarKetCap 23 1
