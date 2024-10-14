«Право на здоровье» об итогах информатизации здравоохранения: «Единой цифровой системы, охватывающей 100% медучреждений страны и обеспечивающей непрерывный обмен данными, так и не было создано»

Консалтинговая компания «Право на здоровье» представляет результаты экспертных опросов, проведенных в рамках «Всероссийского исследования применения цифровых технологий в здравоохранении» при экспертной поддержке Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей (АМФП). Оно приурочено к подведению итогов государственных программ по информатизации здравоохранения (реализуются с 2011 г. и завершаются в 2024 г.), а также систематизирует барьеры, которые возникли на ее пути. Об этом CNews сообщили представители компании «Право на здоровье».

Основной вывод, к которому пришли авторы исследования, проведя более 50 глубинных интервью с различными экспертами: цифровое здравоохранение в России пока остается «лоскутным», медицинские системы, работающие в разных регионах страны, по-прежнему разрознены и между ними отсутствует непрерывный обмен данными.

Ключевой проблемой, выявленной в результате экспертных интервью, является отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения, которое проявляется на разных уровнях и препятствуют эффективному применению информатизации как инструмента повышения качества оказания медицинской помощи в стране.

Неравномерный уровень цифровой зрелости субъектов России и отдельных медицинских организаций

Ряд регионов реализует специфичный подход к созданию локальных информационных систем, используя региональные классификаторы и форматы обмена медицинскими данными, с опозданием или неактивно реализуют проекты информатизации. Это приводит к тому, что медицинские системы различных субъектов России остаются разрозненными и не связанными между собой. Пациент при этом при переезде не имеет возможности перевозить с собой цифровые данные о своем здоровье.

Уровень цифровой и компьютерной грамотности самих врачей в регионах также неодинаков. Согласно опросу 3016 врачей, который в рамках исследования также провела компания «Право на здоровье», экспертный или хороший уровень владения информационными инструментами у себя отметили 92% врачей из Уральского федерального округа, 84% - Центрального федерального округа и 61% - Северо-Западного. Самый же высокий показатель информационной грамотности у врачей на Дальнем Востоке – 98%.

Неоднородность интеграции в систему медицинских учреждений различных форм собственности

Отсутствует информационный обмен между государственными медицинскими организациями и частными, которые, как правило, не подключены к ЕГИСЗ и реализуют собственную политику информатизации. Это также негативно сказывается на ведении пациента.

Уровень информатизации ряда ведомственных систем здравоохранения сильно отстает. Это не позволяет им полноценно влиться в единый цифровой контур.

Низкое качество медицинских данных, которые внесены в систему и отсутствие национальной модели

В данных, которые в настоящее время внесены в ЕГИСЗ, встречается большое количество технических ошибок, задвоений, разнятся вносимые в рамках разных систем параметры данных, что приводят к тому, что в электронной системе не выделяются или отсутствуют значимые показатели. Данная ситуация в значительной степени усложняет работу с данными не только на уровне отдельного медицинского учреждения или региона, но и препятствует непрерывном обмену данными и формированию репрезентативного массива данных на федеральном уровне, позволяющему проводить корректный анализ. Это связано с отсутствием стандартизации ввода данных в системы, а также системы контроля качества и проверки данных.

В настоящее время отсутствует национальная модель представления данных в едином цифровом контуре / ЕГИСЗ. До сих пор эта работа не проведена, для создания такой модели необходимо создание федерального медицинского информационно-аналитического центра, который сможет разработать единые стандарты сбора данных, основанные на HL7 FHIR, а также будет иметь юридическое право и механизмы для управления качеством собираемых в системе данных и их распределения.

Недостаточный уровень доступности и защиты данных пациентов

Несмотря на наличие нормативно-правовой документации, четких регламентов по обработке и управлению персональными данными по-прежнему нет. Вопрос, какая информация о пациенте доступна и кому, постоянно возникает даже на уровне медорганизации.

Вопрос доступа к обезличенным медицинским данным также не решен: у разработчиков дата-сетов возникают трудности с доступом к ним и получением согласия от пациентов.

Имеют место и утечки данных в медицинских учреждениях. Среди них как случайные, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, низкой осведомленностью персонала о возможных рисках и последствиях, так и злонамеренные, связанные с мошенническими действиями сотрудников медучреждений.

По мнению опрошенных в рамках исследованиям врачей, защита данных обеспечивается в большинстве случаев средствами антивирусной защиты (так сказали 55%) и средствами авторизации (44%). Возможность предоставления доступа к данным конкретных пациентов специалисты здравоохранения также считают полностью или скорее допустимым по запросу органов власти (48%), для исследования реальной клинической практики (47%), для реализации подхода ценностно-ориентированного здравоохранения (43%).

Среди других недостатков и барьеров в компании «Право на здоровье» выделили недостаточный уровень синхронизации системы с ключевыми целями и задачами нацпроекта «Здравоохранения», а также отсутствие централизованных автоматизированных систем поддержки принятия решений на местах – не только врачебных, но и управленческих, так как именно управленческая аналитика на всех уровнях (регионы и федеральный центр) позволяет непрерывно оценивать эффективность реализуемых мер в части достижения национальных и региональных целей, а также выявлять зоны организации медицинской помощи, требующие улучшения.

В целом же итоги реализации ФП «Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ» превысили планируемые результаты. Несмотря на все трудности внедрения, проект по созданию Единого цифрового контура в системе здравоохранения на основе ЕГИСЗ все же привел к повышению уровня информатизации деятельности операторов здравоохранения в субъектах России в различных направлениях. В их числе дооснащение большего числа медорганизаций техническими средствами и ПО, реинжиниринг и изменение бизнес-процессов. Появились отдельные успешные фрагменты цифрового контура, опыт которых может быть масштабирован на территорию всей страны. Среди них – московская ЕМИАС, а также опыт еще ряда регионов, проекты искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга пациентов.

«В этом году фактически завершается целая эпоха цифровизации российского здравоохранения. За эти годы реализовано много инициатив, какие-то приходили с трудом, например, создание ЕГИСЗ, который называли «долгостроем» в здравоохранении. Тем не менее определенных успехов удалось достичь. Сейчас важно завершить создание единого эффективно работающего цифрового контура, принять во внимание потребности главных внештатных специалистов и организаторов здравоохранения, задействованных в системе борьбы с социально-значимыми заболеваниями, а также отраслевого сообщества», - сказала Ольга Гончарова, исполнительный директор компании «Право на здоровье».

Авторы исследования также отмечают, что проблемы с развитием цифровых технологии в здравоохранении - общемировая тенденция, в большинстве стран мира единые цифровые системы не объединяют 100% медучреждений и часто сталкиваются либо со сбоями, либо с барьерами в области обмена данных. Например: В США система Electronic Health Records уязвима для кибератак, через нее все еще можно получить несанкционированный доступ к личной медицинской информации; В Великобритании система The Health and Social Care Network, обошедшаяся бюджету страны чем в 10 млрд фунтов стерлингов, не запущена до конца; В Германии до конца не удается внедрить электронные медицинские карты.