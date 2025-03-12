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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельситов Максим


12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
03.03.2023 BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 1
14.04.2022 BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков 1
06.08.2012 Softline будет сертифицировать российские организации на соответствие ISO 19770-1 1
08.07.2011 Softline разработала систему оценки уровня возврата инвестиций, вложенных при внедрении SAM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мельситов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8306 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 58 2
Softline - Софтлайн 2871 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Ростелеком 9787 1
1С:Франчайзинг 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1013 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 468 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6678 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 269 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1587 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2542 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 518 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2977 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1261 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3767 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 277 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8229 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2238 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 888 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 40 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 1
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 548 1
1С:ERP Управление предприятием 566 2
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 1 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 73 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 1
1С:Консалтинг 20 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 9 1
Разуваев Владимир 18 2
Панкратов Илья 7 1
Орехов Алексей 7 1
Мишустин Михаил 685 1
Жуковский Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 709 1
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1339 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 894 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Россия - ЦФО - Орловская область 326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Ботаника - Растения - Plantae 1053 1
Зоология - наука о животных 2656 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1665 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1385 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1912 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Аудит - аудиторский услуги 2710 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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