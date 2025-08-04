«Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional

«Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional по направлению Data Platform. Сертификат подтверждает высший уровень экспертизы для партнеров Yandex Cloud и присваивается компаниям, которые создают проекты на основе облачных сервисов и решают сложные технологические бизнес-задачи.

Специализация по Data Platform предполагает глубокую экспертизу в работе с сервисами с Yandex Cloud, включая ClickHouse, YDB, Data Proc, Elasticsearch и PostgreSQL, а также практические навыки построения озер и хранилищ данных, создания информативных дашбордов и применения технологий машинного обучения при решении аналитических задач. Компетенции компании оцениваются по результатам технического ассессмента специалистов (двух и более) и через успешную реализацию проектов, которая определяется по отзывам клиентов.

«Специализация Yandex Cloud Professional открывает для наших заказчиков возможность для реализации требовательных проектов в сферах Big Data, аналитики и искусственного интеллекта. Они получают гарантии соответствия решений лучшим практикам безопасности, отказоустойчивости и производительности», — отметил руководитель по развитию дирекции разработки и внедрения программного обеспечения «Инфосистемы Джет» Максим Мельситов.

В этом году «Инфосистемы Джет» и Yandex Cloud запустили Jet & YandexGPT Lab — первый в России проект по разработке и тестированию комплексных GPT-решений для крупного бизнеса и госсектора. Функционал лаборатории позволяет реализовать полный цикл разработки и внедрения GPT-решений: от прототипирования, проектирования архитектуры и дообучения моделей на конфиденциальных данных заказчика до тестирования и оценки бизнес-результатов. Участниками проекта стали крупные промышленные, нефтегазовые компании и банки.