Разделы

Бизнес Облака
|

«Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional

«Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional по направлению Data Platform. Сертификат подтверждает высший уровень экспертизы для партнеров Yandex Cloud и присваивается компаниям, которые создают проекты на основе облачных сервисов и решают сложные технологические бизнес-задачи.

Специализация по Data Platform предполагает глубокую экспертизу в работе с сервисами с Yandex Cloud, включая ClickHouse, YDB, Data Proc, Elasticsearch и PostgreSQL, а также практические навыки построения озер и хранилищ данных, создания информативных дашбордов и применения технологий машинного обучения при решении аналитических задач. Компетенции компании оцениваются по результатам технического ассессмента специалистов (двух и более) и через успешную реализацию проектов, которая определяется по отзывам клиентов.

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

«Специализация Yandex Cloud Professional открывает для наших заказчиков возможность для реализации требовательных проектов в сферах Big Data, аналитики и искусственного интеллекта. Они получают гарантии соответствия решений лучшим практикам безопасности, отказоустойчивости и производительности», — отметил руководитель по развитию дирекции разработки и внедрения программного обеспечения «Инфосистемы Джет» Максим Мельситов.

В этом году «Инфосистемы Джет» и Yandex Cloud запустили Jet & YandexGPT Lab — первый в России проект по разработке и тестированию комплексных GPT-решений для крупного бизнеса и госсектора. Функционал лаборатории позволяет реализовать полный цикл разработки и внедрения GPT-решений: от прототипирования, проектирования архитектуры и дообучения моделей на конфиденциальных данных заказчика до тестирования и оценки бизнес-результатов. Участниками проекта стали крупные промышленные, нефтегазовые компании и банки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия

Обзор: Российские платформы виртуализации

Главный эксперт Intel по упаковке чипов сбежал в Samsung

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще