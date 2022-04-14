Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков

Российский системный интегратор BIA Technologies объявил об открытии выделенного направления по импортозамещению для своих заказчиков. Инициатива – ответ на запрос рынка в связи с уходом ряда иностранных вендоров и необходимостью для российских компаний в сжатые сроки найти замену ключевым системным продуктам.

Решения и услуги, предлагаемые BIA Technologies, помогут отечественным предприятиям (прежде всего представителям крупного бизнеса) бесшовно и оперативно осуществить комплексную миграцию на отечественное программное обеспечение различного класса — от ERP-систем и бизнес-приложений и до систем управления базами данных и других компонентов ИТ-инфраструктуры.

В перечень услуг выделенного направления «Импортозамещение» входят работы по миграции с иностранного прикладного ПО на отечественное (например, миграция с зарубежных ERP-систем на «1С:ERP» и «1C: Управление холдингом»; миграция с зарубежных BPM-систем на Sunrise BPMS – Low-Code BPM платформу, разработанную на базе «:Предприятие 8.3»; миграция с решений для планирования и оптимизации, работающих на основе комбинаторики (солверы) на продукт собственной разработки BPLEX) и работы по миграции с иностранного системного ПО на отечественные аналоги (например, системы управления базами данных, телефония, операционная система, системы хранения данных и др.).

«Наши клиенты одними из первых на рынке оперативно получают актуальные рекомендации по переходу на российские аналоги, — сказал Максим Мельситов, директор по развитию бизнеса BIA Technologies. — Все предложенные программы от BIA Technologies включены в ЕРППО. Мы также создаем центры компетенций по новому софту непосредственно на предприятиях и обучаем работе с ним специалистов заказчика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

«Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft

Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз

Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»