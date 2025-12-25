Разделы

Деметра-Холдинг СмартКонтракт Умные зерна ГК Smartseeds

Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds

Платформа Smartseeds работает по принципу онлайн-такси для зернового рынка: грузовладельцы размещают заказы через мобильное приложение или сайт, а перевозчики принимают заявки с помощью смартфонов. Платформа интегрируется с ИТ-системами предприятий: можно создавать заказы на перевозки и обмениваться необходимыми данными через внутренние программы. Smartseeds работает в 26 регионах России, число зарегистрированных грузоперевозчиков превышает 17 000. Каждый участник проходит проверку на соответствие требованиям Хартии АПК.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 Smartseeds совместно с ГК «Астрал» подвели итоги участия в федеральном эксперименте по цифровизации перевозок зерна 3
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 2
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
15.11.2021 «Новороссийский Зерновой Терминал» внедрил систему электронной приемки зерновозов Smartseeds 1

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 2
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 2
ФТО 18 1
Масштабные решения 18 1
Технопром Инновационная корпорация 46 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 1
Крайон - ранее Crayon Россия 27 1
Ростелеком 10343 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1497 2
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 10 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 2
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 502 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 92 2
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 3 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Орехов Алексей 8 2
Андронов Сергей 29 1
Жуковский Денис 4 1
Жуков Вячеслав 2 1
Мельситов Максим 11 1
Воронков Илья 12 1
Мишустин Михаил 738 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 2
Россия - ЦФО - Костромская область 436 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3216 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 972 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 47 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
