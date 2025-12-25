Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds

Платформа Smartseeds работает по принципу онлайн-такси для зернового рынка: грузовладельцы размещают заказы через мобильное приложение или сайт, а перевозчики принимают заявки с помощью смартфонов. Платформа интегрируется с ИТ-системами предприятий: можно создавать заказы на перевозки и обмениваться необходимыми данными через внутренние программы. Smartseeds работает в 26 регионах России, число зарегистрированных грузоперевозчиков превышает 17 000. Каждый участник проходит проверку на соответствие требованиям Хартии АПК.