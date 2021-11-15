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Интеграция Внедрения
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«Новороссийский Зерновой Терминал» внедрил систему электронной приемки зерновозов Smartseeds

«Новороссийский Зерновой Терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») завершил проект по оптимизации приема зерна с автомобильного транспорта, благодаря которому время разгрузки сократилось на 30%. Одним из этапов его реализации стало внедрение сервиса электронной очереди для грузовиков, разработанного группой компаний Smartseeds.

Цифровая платформа позволяет комплексно управлять грузопотоком, прогнозировать загруженность терминала и аккумулировать всю информацию о грузе по принципу единого окна. Вместе с запуском специальной накопительной площадки для зерновозов рядом с терминалом это позволило существенно улучшить транспортную ситуацию на городских автомагистралях.

В рамках комплексного проекта по оптимизации автоприемки зерна также была внедрена система автоматизированного доступа автотранспорта на терминал, которая вносит количественные и качественные характеристики груза в систему учета.

«Внедрение данного проекта – это дополнительная возможность планирования работы терминала, которая позволяет максимально эффективно использовать его мощности. На сегодняшний день НЗТ стал одним из немногих зерновых терминалов в стране, где могут принять груз по электронному документу, просто просканировав QR-код или RFID-метку на въезде», – сказал Вячеслав Жуков, генеральный директор НЗТ.

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