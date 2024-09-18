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Effective Technologies Эффектив технолоджис

Effective Technologies - Эффектив технолоджис

Global ERP: как отечественная система заменяет SAP 1
18.09.2024 «Мастер интеграции» – новый сервис экосистемы PharmPro, разработанный на low-code платформе Eftech.Factory. 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 2
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
22.03.2024 Преодоление границ в заказной разработке ПО: как специалисты Effective Technologies пришли к уникальной модели сотрудничества с заказчиками. 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
11.02.2020 Компания Effective Technologies расскажет о роли BPM-систем в автоматизации закупочной деятельности 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Effective Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 897 4
Softline - Софтлайн 2878 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
КСК Технологии 43 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 10 2
Рустам Курмаев и партнеры 25 2
Comindware - Колловэар 160 2
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 2
ХИ-квадрат 6 2
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 2
ИнЭкс - InEx 3 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
Oracle Siebel Systems 508 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
ICL ГК 393 1
Telegram Group 2063 1
Oracle Corporation 6727 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Рексофт - Reksoft 421 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
SimbirSoft - СимбирСофт 77 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 1
ФТО 14 1
SAP SE 5299 1
МКБ - Московский кредитный банк 564 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 3
ВТБ Лизинг 68 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 2
Фора Банк 58 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 1
GoodWill 13 1
Почта России ПАО 2128 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Благосостояние НПФ 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4214 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Конституционный суд РФ 108 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1230 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4786 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 4
DevOps - Development и Operations 904 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1926 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2886 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 281 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 1
Microsoft Outlook 1394 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1138 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4563 1
Red Hat OpenShift 133 1
Google Maven 29 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 718 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 73 1
Google Gmail 950 1
Pega Platform 7 1
Linux OS 10073 1
Тетенькин Евгений 10 5
Тульчинский Станислав 57 3
Колобов Юрий 4 2
Шицле Ярослав 22 2
Галеев Артур 13 2
Шелекасов Борис 11 2
Оржевская Наталия 10 2
Смирнов Роман 14 2
Курмаев Рустам 30 2
Грачев Сергей 7 2
Лобанов Валерий 18 2
Шашкова Екатерина 3 2
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Сахаров Александр 75 2
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Борисов Алексей 27 2
Новожилов Алексей 20 2
Порошин Тимур 30 2
Гребеник Геннадий 38 2
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Простоквашин Игорь 20 2
Гольцов Дмитрий 7 2
Ващенков Константин 5 2
Авилкин Юрий 4 2
Шафигуллин Руслан 2 2
Чаплинская Светлана 8 1
Невмержицкая Александра 3 1
Дёмкин Владимир 10 1
Тарасов Максим 12 1
Стыщенко Иван 5 1
Копаев Геннадий 16 1
Холинов Андрей 18 1
Рогозина Ольга 4 1
Чернышова Елена 4 1
Атаманов Евгений 1 1
Медведев Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 2
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 463 2
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4889 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 958 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 906 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6775 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 263 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 670 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 266 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1387 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3458 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
Gartner - Гартнер 3563 3
Forrester Research 821 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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