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Effective Technologies Эффектив технолоджис
Effective Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|Тетенькин Евгений 10 5
|Тульчинский Станислав 57 3
|Колобов Юрий 4 2
|Шицле Ярослав 22 2
|Галеев Артур 13 2
|Шелекасов Борис 11 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Смирнов Роман 14 2
|Курмаев Рустам 30 2
|Грачев Сергей 7 2
|Лобанов Валерий 18 2
|Шашкова Екатерина 3 2
|Андриевский Денис 4 2
|Воденеев Денис 6 2
|Минин Тимофей 4 2
|Маркелов Константин 40 2
|Сахаров Александр 75 2
|Захаров Михаил 14 2
|Борисов Алексей 27 2
|Новожилов Алексей 20 2
|Порошин Тимур 30 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Осипенко Наталья 11 2
|Слученков Антон 14 2
|Простоквашин Игорь 20 2
|Гольцов Дмитрий 7 2
|Ващенков Константин 5 2
|Авилкин Юрий 4 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Чаплинская Светлана 8 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Тарасов Максим 12 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Холинов Андрей 18 1
|Рогозина Ольга 4 1
|Чернышова Елена 4 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Медведев Никита 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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