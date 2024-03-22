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Преодоление границ в заказной разработке ПО: как специалисты Effective Technologies пришли к уникальной модели сотрудничества с заказчиками.

25 лет назад начался путь, который привел к изменениям в подходах к заказной разработке программного обеспечения. Столкнувшись с нестабильностью и непредсказуемостью в отношениях с заказчиками, специалисты Effective Technologies искали пути решения, которые привели к созданию уникальной модели сотрудничества.

На конференции «Заказная разработка ПО» 28 марта директор по продажам и развитию Effective Technologies Евгений Тетенькин расскажет:

Как преобразовать нестабильные и непредсказуемые доходы в предсказуемый и стабильный финансовый поток.

Почему важно переосмыслить отношения с заказчиками и как это может привести к синергии и взаимному росту.

Как решение Effective Technologies помогло не только снизить риски и оптимизировать затраты, но и значительно улучшить качество продукта и процессы разработки.

Если вы долгосрочно сотрудничаете с партнерами и стремитесь к устойчивому развитию ваших проектов, решение компании Effective Technologies откроет новые возможности для вашего бизнеса.

Присоединяйтесь, чтобы узнать, как можно превратить вызовы заказной разработки ПО в возможности для вашей компании. Евгений Тетенькин поделится опытом и конкретными шагами на пути к успеху в сфере ИT, демонстрируя, как правильно построенные взаимоотношения могут стать ключом к стабильности и развитию.

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