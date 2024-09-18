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Цифровизация
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«Мастер интеграции» – новый сервис экосистемы PharmPro, разработанный на low-code платформе Eftech.Factory.

Effective Technologies запустила в работу новый сервис «Мастер интеграции», который стал дополнением к экосистеме PharmPRO. Об этом CNews сообщили представители Effective Technologies.

С 1 сентября 2023 г. по 30 июня 2024 г. фармпроизводители могли добровольно предоставлять инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и актуальное изображение упаковки в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) в режиме эксперимента. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства России от 14 декабря 2018 года №1556.

С помощью сервиса «Мастер интеграции» фармацевтические компании получают возможность подготовить и отправить требуемый набор данных на модерацию в ФГИС МДЛП. После модерации информация попадет в мобильное приложение «Честный знак», с помощью которого потребители могут проверить упаковку лекарств и БАД на подлинность.

Сервис полностью интегрирован в экосистему PharmPro, что обеспечивает пользователям простое подключение и взаимодействие с другими сервисами. Благодаря этому, сотрудники фармацевтических компаний могут получить актуальную инструкцию на лекарственный препарат из системы «Оригинал-Макет.ПРО», а также создать изображение вторичной картонной упаковки с помощью сервиса «3D-Генератор» из разверток в автоматическом режиме.

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Цифровизация

Фармацевтические компании, которые работают в экосистеме PharmPro, уже используют сервис «Мастер интеграции» для отправки данных в ФГИС МДЛП. Отправленная информация по лекарственным препаратам была подтверждена МДЛП и отображается в приложении «Честный знак». Ожидается увеличение количества компаний, пользующихся этим сервисом.

Сервис разработан на базе low-code платформы Eftech.Factory.

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