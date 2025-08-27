Активность российского бизнеса в рейтинге работодателей hh.ru выросла на 60% за три года

Эксперты hh.ru, ресурса онлайн-рекрутмента, выяснили, насколько выросла активность российских компаний в рейтинге работодателей за последние несколько лет, жители каких регионов страны чаще всего принимают участие в выборе, а также в каких сферах компании собирают наибольшее количество голосов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Бизнес все активнее участвует в рейтинге работодателей

За три года количество финалистов рейтинга работодателей hh.ru увеличилось на 60% – с более чем 1 тыс. компаний в 2022 г. до 1,7 тыс. в 2024 г. Это говорит о том, что все больше российских компаний стремятся оценить себя через мнение своих сотрудников и соискателей.

«Рейтинг работодателей стал инструментом, который помогает компаниям не только оценить свою репутацию на рынке труда, но и привлечь внимание кандидатов. Рост числа участников говорит о том, что бизнес все активнее работает над своим HR-брендом», – отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Москва и Санкт-Петербург – лидеры по числу работодателей в рейтинге

По итогам 2024 г. в финал вышли более 700 работодателя из Москвы (рост на 46% к 2022 г.) и более 190 из Санкт-Петербурга (рост на 54% за два года). Оба города сохраняют лидерство в рейтинге: суммарно на них приходится более половины (54%) всех финалистов.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в десятку регионов-лидеров вошли: Московская область – 70 компаний (+100% к 2022 г.), Республика Татарстан – 63 (+133%), Свердловская область – 61 (+74%), Нижегородская область – 51 (+104%), Новосибирская область – 51 (+65%), Краснодарский край – 37 (+54%), Ростовская область – 35 (+59%), Челябинская область – 26 (+53%).

Именно эти регионы формируют «ядро» рейтинга – здесь сосредоточены работодатели с самым активным участием.

Как менялась десятка лидеров

В десятке лидеров по числу финалистов три года подряд остаются одни и те же регионы. За период с 2022 по 2024 гг. наибольшую динамику показала Московская область, которая значительно усилила свои позиции, закрепив за собой третье место. Республика Татарстан также заметно продвинулась вперед – за три года регион поднялся в первую четверку по количеству компаний-участниц рейтинга, обойдя Свердловскую область. Среди других регионов стабильные позиции сохраняют Новосибирская и Нижегородская области, а на юге страны уверенно держат позиции Краснодарский край и Ростовская область.

Прорывные регионы: где темпы роста выше всего

Некоторые регионы пока не вошли в топ-10, но продемонстрировали рекордный рост за последние два года: Волгоградская область – +225% (с 4 до 13 компаний), Республика Башкортостан – +200% (с 6 до 18), Вологодская область – +200% (с 3 до 9), Ярославская область – +200% (с 2 до 6), Ивановская область – +200% (с 2 до 6), Ставропольский край – +163% (с 8 до 21).

Так, география активных работодателей расширяется: растет число региональных компаний, которые включаются в общероссийскую конкуренцию за репутацию и привлекательность на рынке труда.

Всего за последний год рейтинг работодателей собрал более 686 тысяч голосов соискателей. Больше всего голосов поступило из: Москвы (33%), Санкт-Петербурга (10%), Московской области (4%), Свердловской области (3%), а также Краснодарского края и Татарстана (по 3%).

Региональные особенности

Региональный срез рейтинга показывает, что работодатели формируют ярко выраженные профили в зависимости от локальной экономики и задач по привлечению кадров.

В Подмосковье заметна активность компаний среднего сегмента (251-1000 человек), особенно в отрасли образования, логистики, фармацевтики, FMCG и производства. Для них участие в рейтинге становится инструментом конкуренции за кадры со столичными работодателями.

В Татарстане в лидерах находятся промышленные гиганты («КАМАЗ») и быстрорастущие ИТ-структуры (университет «Иннополис», ИТ-парк), что отражает динамику инновационного кластера региона. В Нижегородской области традиционная промышленность и химия сочетаются с ИТ-сектором (Lad, STM Labs, Effective Technologies), формируя современный облик экономики.

На юге страны свою специфику формируют Краснодарский край и Ростовская область. Краснодарский край опирается на агропромышленность, логистику и туризм (курорты Сочи, тематические парки). В Ростовской области промышленный и сельскохозяйственный потенциал дополняется развитием машиностроения («Энергосила)», энергетики («Красный Котельщик») и ИТ (MarketGuru, «Бетсити»).

В Свердловской области традиционная металлургия и машиностроение соседствуют с формированием сильного ИТ-кластера (Naumen, «Контур»), а Екатеринбург укрепляет статус делового центра. Челябинская область остается опорой машиностроения и энергетики, к которым добавляются пищевая промышленность и телеком. Новосибирская область выделяется сильными позициями в ИТ (2ГИС, «ИнфоСофт»), а также активным развитием девелопмента, финансов и FMCG.