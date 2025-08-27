Разделы

Инфософт ВЦ

Инфософт ВЦ

Франчайзи «ИнфоСофт»  внедряет и сопровождает программные продукты, которые позволяют вести управленческий, бухгалтерский, торговый и кадровый учет, как для небольших фирм, так и для крупных предприятий с разветвленной филиальной структурой.

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Активность российского бизнеса в рейтинге работодателей hh.ru выросла на 60% за три года 1
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 1
27.06.2018 «Инфософт» автоматизировал управление производством в «Ренессанс Косметик» с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
20.12.2013 Андрей Тимошкин - Планируемый рост выручки на 30% в год требует значительной ИТ-поддержки 1
17.12.2013 Первая «настоящая ERP» «1С» получила крупного заказчика 1
12.11.2009 Сеть цифровых универмагов «ТехноСити» автоматизирована на базе «1С:Предприятия 8» 2
07.07.2008 ERP-проекты в энергетике и ЖКХ: определена карта лидеров 1
10.04.2008 КИС «Флагман» внедряют на «Государственном рязанском приборостроительном заводе» 1
29.02.2008 «Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в ЮФО 1
25.01.2008 «1С» лидирует по числу ERP-проектов в российском машиностроении 1
09.01.2008 «1С:Предприятие 8» помогает управлять бизнесом «Фабрике Фаворит» 2
17.12.2007 «Евразиан Фудс» будет управлять бизнесом вместе с КИС «Флагман» 1
10.09.2007 «Инфософт» анонсирует КИС «Флагман» версии 5.7 1
27.07.2007 «Внуковский авиаремонтный завод» внедрил КИС «Флагман» 2
20.07.2007 «Инфософт» будет продвигать поисковые решения «СофтИнформ» 1
13.03.2007 Дилерский центр Toyota в Новосибирске перешёл на «Альфа-Авто» 1
12.03.2007 «Инфософт» выпустила готовое ERP-решение для сектора СМБ 1
31.10.2006 Магазины OGGI и Florence moda в Волгограде автоматизируются на базе "БЭСТ-5" 1
10.08.2006 В "Камеа" внедрили "1С:Предприятие 8.0" 1
19.04.2005 Сравниваем ERP по ключевым характеристикам 1
26.09.2003 В "Техношоке" внедрят Axapta Retail 1
25.03.2002 Interface начала поставки новой версии средства разработки приложений Centura Team Developer 2.1 1
31.07.2001 "БОСС-Кадровик" включился в управление персоналом Надвоицкого алюминиевого завода 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Инфософт ВЦ и организации, системы, технологии, персоны:

8686 11
Microsoft Corporation 25019 6
Oracle Corporation 6797 6
SAP SE 5374 3
Галактика - Корпорация 1492 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 3
QAD 37 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Компас 20 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Epicor Software Corporation 160 2
IFS - Industrial and Financial Systems 73 2
Ross Systems 24 2
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 869 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13639 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 82 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
Directum - Директум 1148 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 290 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
Корус Консалтинг ГК 1282 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 446 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
1С-Рарус 915 1
АйТи 1416 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
S7 Airlines - S7 Technics - С7 Инжиниринг 3 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 85 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 123 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
Ренессанс Косметик 1 1
Силовые машины 139 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Микояновский мясокомбинат 8 1
Кондопога АО 1 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Аэрокомпозит 3 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Липецкий Хладокомбинат 1 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Евросиб 16 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1133 1
СЛК - Сибирская Лизинговая Компания - СЛК-Моторс 4 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12082 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 836 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11018 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2561 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1121 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10824 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1126 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11639 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4584 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12664 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13143 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6092 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1519 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1072 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 389 2
MRP - manufacturing resource planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 117 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4296 1
Microsoft Windows API 304 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1499 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3353 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 261 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1719 1
WML - Wireless Markup Language - язык разметки для беспроводных устройств 45 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3009 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 323 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7768 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8592 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2375 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1701 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 3
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 3
1С:ERP Управление предприятием 663 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 2
Ross Systems iRenaissance ERP 34 2
QAD MFG/Pro 29 2
IBM DB2 372 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 136 1
Oracle Hyperion 238 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 974 1
SAP NetWeaver 139 1
Ingres - СУБД 17 1
Siemens Teamcenter 67 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP Sybase 289 1
IBM Informix СУБД 135 1
Microsoft Office XP 81 1
Epicor iScala 87 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Microsoft Office 2000 102 1
Infor Barcode 2 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 622 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows 16092 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
1С-Рарус Альфа-Авто 63 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies - SQLBase 15 1
Игнатов Сергей 62 1
Петрякова Оксана 1 1
Ожегов Сергей 31 1
Малышев Игорь 20 1
Чкареули Елена 1 1
Горбатов Игорь 25 1
Тимошкин Андрей 8 1
Вожаков Артём 5 1
Кондаков Гарри 35 1
Сафин Айдар 3 1
Меняйлов Николай 1 1
Корсукова Светлана 1 1
Панченко Иван 152 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Дорошкевич Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 12
Россия - СФО - Новосибирск 4530 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3175 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3006 1
Россия - СФО - Иркутская область 1191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 693 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1801 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 798 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1938 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 948 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1382 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1480 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 528 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 335 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 640 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 429 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 547 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 349 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 86 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 320 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1620 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2607 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2859 1
Швеция - Королевство 3654 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 206 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1606 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2030 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3093 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6200 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3082 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5129 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3292 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6496 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11477 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2321 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7157 2
Энергетика - Energy - Energetically 5371 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5752 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1689 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 198 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8127 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 1
Аудит - аудиторский услуги 2924 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1077 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1213 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 665 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 457 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1007 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2075 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2133 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 534 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 752 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
Gartner - Гартнер 3588 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

