на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 20374 51
|Oracle - Sun Microsystems 2063 3
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 749 3
|Dell EMC 4381 2
|Apple Inc - Эппл Рус 9605 2
|Micro Focus - Borland 172 2
|Oracle Corporation 5710 2
|General Electric - Дженерал электрик 352 1
|Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 77 1
|Qualys 45 1
|CA Technologies - Computer Associates 323 1
|Google LLC 9033 1
|Opera Software 318 1
|HP Compaq 1792 1
|SCO Group - Caldera Systems 149 1
|Unisys 107 1
|Secunia 92 1
|Rational Software 72 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3710 1
|HP - Hewlett-Packard 3334 1
|Corel Corporation 318 1
|Yahoo! 3435 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 751 1
|Sony 5132 1
|Rockwell Automation 27 1
|Intel Corporation 10400 1
|Dell Technologies - Dell Computer 740 1
|Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2471 1
|Cisco Systems 4579 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 807 5
|Дергунова Ольга 113 1
|Халин Дмитрий 55 1
|Чубарь Алексей 14 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 2
|Русский язык 1415 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5133 4
|EWeek 175 2
|cw360 81 2
|Forbes - Форбс 539 1
|The Register 1198 1
|ZDnet 551 1
|РИА Новости 708 1
|CNET - Издание 1546 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
|SecurityLab 227 1
|Silicon.com 325 1
|InterNetNews - InternetNews.com 198 1
|NewsFactor 93 1
|Gartner 3096 3
|IDC - International Data Corporation 4417 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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