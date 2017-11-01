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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Office XP



01.11.2017 Из Microsoft уходит автор дизайна Windows 8 и «ленты» в MS Office 1
15.12.2010 Microsoft закрыла 40 уязвимостей в Windows, Office, IE и других продуктах 1
09.12.2009 Microsoft залатала 12 «дыр» в Windows и IE 1
30.09.2009 Microsoft отбилась от рекордного штрафа 1
09.04.2009 Microsoft оштрафована на $388 млн за технологию активации Windows 1
07.06.2007 Microsoft Office: вирусная защита «уничтожает» ПО 1
28.09.2006 В продуктах Microsoft обнаружены уязвимости 1
30.08.2006 Алексей Гвинепадзе: Роспатент - идеальный объект для автоматизации 1
21.06.2006 Microsoft проиграла суд владельцу патента из Гватемалы 1
14.06.2006 Microsoft Office: ваши данные беззащитны 2
22.08.2005 Microsoft: уязвимы не все системы с IE 1
08.10.2004 Открывать документы Word стало опасно 1
16.09.2004 Файлы JPEG несут угрозу ПО Microsoft 1
12.11.2003 Microsoft выпустил исправления для уязвимостей в Windows 2000 и ХР 1
21.10.2003 Microsoft представляет сегодня Office 2003 1
20.08.2003 Microsoft добавил в новый Office новые приложения 1
09.04.2003 Windows Server 2003 уже у пиратов 1
11.03.2003 Sun выпускает бета-версию StarOffice 6.1 1
13.02.2003 Microsoft Office 11 не будет 1
05.01.2003 Microsoft выходит на онлайновый рынок продаж 1
17.12.2002 Списанные британские компьютеры будут переданы развивающимся странам 1
15.10.2002 PGP 8.0 теперь совместим с Windows XP и Mac OS X 1
01.10.2002 Microsoft Office 11 поддержит XML 1
06.09.2002 Бета-версия Office 11 выйдет уже этой осенью 1
23.08.2002 Reuters: критические "дыры" в MS Office и Internet Explorer 1
23.08.2002 Reuters: критические "дыры" в MS Office и Internet Explorer 1
26.07.2002 Microsoft объявила о начале "второй фазы реализации .NET" 1
23.07.2002 Билл Гейтс признал, что обеспечить безопасность Windows оказалось сложнее, чем он предполагал 1
24.06.2002 Подведены итоги программы Microsoft Office Extensions с января по май 2002 года 1
14.06.2002 Microsoft Office XP: 60 миллионов заказчиков за год 1
17.05.2002 Microsoft завершает работу над новым поколением Office 4
25.03.2002 Interface начала поставки новой версии средства разработки приложений Centura Team Developer 2.1 1
11.02.2002 MS Office v.X для платформы Macintosh содержит опасную уязвимость 1
04.02.2002 Microsoft объявил о маркетинговых инициативах на территории СНГ 1
31.01.2002 Microsoft выпустил Office XP Service Pack 1 для русской версии Microsoft Office XP 5
31.01.2002 Вышло русское обновление Microsoft Office XP 5
25.01.2002 Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002 1
21.01.2002 Exteria выпустила набор смарт-тегов для MS Office XP 1
16.01.2002 Платформа .Net пополнилась двумя новыми инструментами 1
15.01.2002 Microsoft выпустила новые инструменты для Office 1

Публикаций - 52, упоминаний - 81

Microsoft Office XP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20374 51
Oracle - Sun Microsystems 2063 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 749 3
Dell EMC 4381 2
Apple Inc - Эппл Рус 9605 2
Micro Focus - Borland 172 2
Oracle Corporation 5710 2
General Electric - Дженерал электрик 352 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 77 1
Qualys 45 1
CA Technologies - Computer Associates 323 1
Google LLC 9033 1
Opera Software 318 1
HP Compaq 1792 1
SCO Group - Caldera Systems 149 1
Unisys 107 1
Secunia 92 1
Rational Software 72 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3710 1
HP - Hewlett-Packard 3334 1
Corel Corporation 318 1
Yahoo! 3435 1
Rambler Group - Рамблер ГК 751 1
Sony 5132 1
Rockwell Automation 27 1
Intel Corporation 10400 1
Dell Technologies - Dell Computer 740 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 1
Amazon Inc - Amazon.com 2471 1
Cisco Systems 4579 1
eBay Inc 1522 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
Visa International 1627 1
Royal Dutch Shell - Шелл 110 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 1
Nestle - Нестле 96 1
Bank of America - Банк Америки 208 1
EPIC Telecom Invest 137 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 46 1
Jaguar Cars 89 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 76 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ford Motor 96 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 263 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
Федеральное казначейство России 856 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 126 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1107 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3859 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 295 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 127 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 124 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 76 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 557 1
On-demand - "по требованию" 44 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 93 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 10 1
Microsoft Windows приложения 150 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 80 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2945 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration 41 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 138 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 257 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 228 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 546 1
Microsoft Windows API 94 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 960 1
Microsoft Office 2846 26
Microsoft Windows XP 2173 17
Microsoft Windows 10 9862 12
Microsoft Edge - браузер 1754 10
Microsoft Windows Server 2003 343 6
Microsoft Outlook 1195 6
Microsoft Windows 2000 970 5
Microsoft PowerPoint 600 5
Microsoft Visual Studio 284 4
Microsoft Word 543 3
StarDivision - StarOffice 96 3
Microsoft Office 2007 163 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 165 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 869 3
Linux OS 7023 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 881 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Microsoft SQL Server 1142 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 420 2
Apple macOS X 1334 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 897 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 2
Apple macOS 1175 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 1
Microsoft Office OneNote 155 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 67 1
Microsoft ActiveX 138 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 39 1
Ingres - СУБД 15 1
Informix СУБД 101 1
Microsoft Surface - Планшет 311 1
SAP Sybase 274 1
Apple Mail 13 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Microsoft Windows 7 1668 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 1
Microsoft Passport 33 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 1
Microsoft Windows 98 325 1
IBM DB2 297 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 807 5
Дергунова Ольга 113 1
Халин Дмитрий 55 1
Чубарь Алексей 14 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 10
Россия - Российская федерация - РФ 76993 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 758 5
Грузия 982 5
Таджикистан - Республика 688 5
Узбекистан - Республика 1213 5
Украина 5178 5
Туркмения - Туркменистан 373 5
Беларусь - Белоруссия 2957 5
Казахстан - Республика 3773 5
Армения - Республика 1000 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1376 2
Южная Корея - Республика 2847 2
Япония 6710 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 2
Франция - Французская Республика 4082 2
Германия - Федеративная Республика 6792 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 2
Украина - Киев 864 1
Новая Зеландия 480 1
Ирак - Республика 356 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 71 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 336 1
США - Калифорния 2311 1
Испания - Королевство 2238 1
Россия - СФО - Новосибирск 2801 1
Италия - Итальянская Республика 2441 1
США - Нью-Йорк 2312 1
Австралия - Австралийский Союз 2042 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 2
Русский язык 1415 1
Thomson Reuters - Рейтер 5133 4
EWeek 175 2
cw360 81 2
Forbes - Форбс 539 1
The Register 1198 1
ZDnet 551 1
РИА Новости 708 1
CNET - Издание 1546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
SecurityLab 227 1
Silicon.com 325 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
NewsFactor 93 1
Gartner 3096 3
IDC - International Data Corporation 4417 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 1
Softool 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
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