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Microsoft Publisher


07.03.2025 Microsoft убивает «древний» компонент Office. Созданные в нем документы перестанут открываться 1
13.11.2023 Intel годами знала об опасной «дыре» в своих процессорах, через которую воруют пароли, и ничего не предпринимала. Отмщение грядет 1
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice 1
08.02.2013 LibreOffice обновился до четвертой версии 1
15.09.2006 Word будет "воротами" для хакеров еще месяц 1
21.07.2006 Эксперты: вирусописатели взяли паузу 1
24.03.2004 ИТ-технологиям обучат 100 тыс. российских учителей и студентов 1
18.09.2002 Учебный центр Intel "Обучение для будущего" теперь есть и в Казани 1
05.09.2002 Министр образования приветствовал реализацию программы Intel "Обучение для будущего" 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
07.03.2002 "Формоза" примет участие в программе Intel "Обучение для будущего" 1
08.01.2002 Минобразования, Intel и Microsoft объявили конкурс на право организации учебных центров 1
23.11.2001 Intel научит российских учителей работать в интернете 1
13.07.2001 Adobe запустила в производство PageMaker 7.0 1
03.03.1999 Adobe выпустила PageMaker 6.5 Plus для Windows 95/98 и NT 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Microsoft Publisher и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 12
Intel Corporation 12231 9
Формоза - Formoza 176 3
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 3
Adobe Systems 1554 2
TDF - The Document Foundation 42 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Oracle Corporation 6720 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Yahoo! 3698 1
Qualys 63 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Формоза Альтаир НПКЦ 13 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 7
ASF - Apache Software Foundation 207 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3761 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5680 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1142 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3446 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2572 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20928 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1783 3
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 290 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 262 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5922 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7494 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3101 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4922 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2236 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 969 1
Script - Скрипт 497 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2754 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1696 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 357 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2011 1
Microsoft Office 3761 11
Microsoft Office XP 80 7
Microsoft Windows 15756 5
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Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Office Word 778 3
Linux OS 10049 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 2
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 109 2
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Microsoft Works Suite 38 1
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
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Google Gmail 948 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 762 1
Microsoft Visio - MS Visio 151 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 29 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
SAP NetWeaver 137 1
Adobe Illustrator 130 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 47 1
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Apache OpenOffice Writer 49 1
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IBM FileNet 123 1
Microsoft Office 2000 102 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 100 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Microsoft Windows 95 412 1
NASA Stardust 51 1
Yahoo! Groups 12 1
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Исаев Камиль 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145879 9
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 4
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2921 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 2
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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