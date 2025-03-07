Microsoft Publisher

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|Формоза Альтаир НПКЦ 13 3
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Филиппов Владимир 31 2
|Гостев Александр 82 1
|Исаев Камиль 20 1
|Быструев Денис 4 1
|Holesovsky Jan - Холесовски Ян 1 1
|Sarwate Amol - Сарват Амол 2 1
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