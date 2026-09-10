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Quark QuarkXPress

Quark - QuarkXPress

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.09.2026 Microsoft «убивает» популярное приложение Office. Созданные в нем файлы открывать теперь будет нечем 2
07.03.2025 Microsoft убивает «древний» компонент Office. Созданные в нем документы перестанут открываться 1
27.09.2013 Посетители Soft.CNews предпочитают издательскую систему QuarkXPress 2
30.05.2008 Quark анонсировала QuarkXPress 8 2
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
24.08.2007 ABBYY и Quark выпускают совместный пакет для верстальщиков 3
09.08.2007 Вышел QuarkXPress Passport 7.3 с русским интерфейсом 3
12.04.2007 «Инжекон» закупает программные продукты 1
14.11.2006 Extensis выпустила Auto-Activation Xtensions для Intel-Mac версии QuarkXPress 7 1
17.10.2006 Вышла Windows-версия конвертера файлов ID2Q 1
16.10.2006 QuarkXPress обновлен до версии 7.02 1
17.06.2004 LaCie разработала новый профессиональный ЖК-монитор 1
19.05.2004 "Орфо 2004" поможет безграмотным 1
26.06.2003 ПРОМТ начал продажи новой линии продуктов семейства Trados 1
18.12.2002 Смерть Mac OS 9 отложена до июня 2003 года 1
14.03.2002 Dell представила ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M - Dell Latitude C840 1
09.10.2001 "Информатик" представила новую версию программы по проверке правописания ОРФО 2002 1
13.07.2001 Adobe запустила в производство PageMaker 7.0 1
30.04.1999 "Терем" предложила новую программу для печати с переменными данными 1
22.04.1999 KGA выпустила расширения просмотра графики для QuarkXPress 4.02 1
05.03.1999 Quark анонсирует новые технологические разработки 1
03.03.1999 Анонсирован Adobe InDesign для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0 1
25.12.1998 CorelDRAW будет поставляться вместе с QuarkXPress 1
18.12.1998 QuarkXPress и CorelDraw 8 -- в одной коробке 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Quark и организации, системы, технологии, персоны:

Quark 23 7
Microsoft Corporation 25831 6
Adobe Systems 1603 6
Apple Inc 13235 2
Intel Corporation 12854 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 2
Corel Corporation 341 2
SAP SE 5622 1
Pure Storage 55 1
Dell EMC 5202 1
Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
9655 1
Promt - Промт 325 1
Blender 53 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Google LLC 12754 1
Nvidia Corp 4057 1
HP 3Com 681 1
Canva 39 1
LaCie 75 1
Терем 67 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3707 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28462 4
OpenType - формат файла шрифтов 21 3
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 186 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10639 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5054 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22715 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15507 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17062 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4463 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6881 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2245 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5298 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5323 1
DDR - Double data rate 3101 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3852 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 853 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1319 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8718 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10106 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5699 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9499 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1109 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14366 1
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета - Флоппи-диск - Флоппи-дисковод 191 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 578 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6627 1
Adobe PageMaker 21 8
Microsoft Windows 16963 7
Adobe Photoshop 805 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 6
Adobe InDesign 68 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 916 5
Adobe Illustrator 136 5
Microsoft Office 4201 4
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 4
Apple macOS 2442 3
Microsoft Publisher 36 3
Apple Power Mac 123 3
Microsoft Windows XP 2432 2
Microsoft Outlook 1507 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 862 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 2
Microsoft Windows 95 430 2
Abbyy PDF Transformer 25 2
Microsoft Windows 98 452 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Adobe Bridge 3 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Desktop - ALT Linux Workstation 5 1
Microsoft Office 2024 7 1
Oracle BI Publisher - Oracle XML Publisher 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 3012 1
Linux OS 11611 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1025 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 1
Microsoft Teams - MS Teams 672 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Microsoft Office 365 1048 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Рамендик Михаил 19 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 6
Европа 25008 5
Германия - Федеративная Республика 13270 2
Франция - Французская Республика 8192 2
Украина 7939 2
Испания - Королевство 3842 2
Португалия - Португальская Республика 958 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 1
Япония 13833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
Польша - Республика 2035 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Канада 5090 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Турция - Турецкая республика 2636 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Хорватия - Республика 287 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 6
Английский язык 7049 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4011 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5778 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5139 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1136 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5546 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
TG Daily 98 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 1
Apple Expo 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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