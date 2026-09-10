Индексная книга (каталог) CNews*
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Quark QuarkXPress
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 30
Quark и организации, системы, технологии, персоны:
|Quark 23 7
|Microsoft Corporation 25831 6
|Adobe Systems 1603 6
|Apple Inc 13235 2
|Intel Corporation 12854 2
|Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 2
|Corel Corporation 341 2
|SAP SE 5622 1
|Pure Storage 55 1
|Dell EMC 5202 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
|IBM - International Business Machines Corp 9717 1
|1С 9655 1
|Promt - Промт 325 1
|Blender 53 1
|Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 1
|openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
|Google LLC 12754 1
|Nvidia Corp 4057 1
|HP 3Com 681 1
|Canva 39 1
|LaCie 75 1
|Терем 67 1
|Nero AG - Ahead Software AG 54 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
|TG Daily 98 1
|CNews - Soft.CNews 31 1
|Apple Expo 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.