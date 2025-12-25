Получите все материалы CNews по ключевому слову
Adobe Bridge
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|25.12.2025
|МТС добавила оплату сервисов Adobe 1
|14.04.2010
|Adobe анонсирует Photoshop CS5 и Photoshop CS5 Extended 1
|30.05.2008
|Quark анонсировала QuarkXPress 8 1
Adobe Bridge и организации, системы, технологии, персоны:
|Quark 23 1
|Adobe Systems 1573 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.