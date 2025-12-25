Разделы

Adobe Bridge

Adobe Bridge

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.12.2025 МТС добавила оплату сервисов Adobe 1
14.04.2010 Adobe анонсирует Photoshop CS5 и Photoshop CS5 Extended 1
30.05.2008 Quark анонсировала QuarkXPress 8 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Adobe Bridge и организации, системы, технологии, персоны:

Quark 23 1
Adobe Systems 1573 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Clone - Клонирование 528 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 239 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1172 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1912 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 1
Adobe Photoshop 793 2
Adobe Labs 12 1
Quark - QuarkXPress 23 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 1
Microsoft Windows 16362 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 1
Adobe Illustrator 136 1
Landau John - Ландау Джон 1 1
TG Daily 98 1
