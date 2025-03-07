Microsoft убивает «древний» компонент Office. Созданные в нем документы перестанут открываться

Конец Publisher близок

Корпорация Microsoft предупредила пользователей набора приложений Office о грядущем прекращении поддержки программы Publisher, входящей в его состав, пишет Windows Latest.

Microsoft Publisher (в прошлом Microsoft Office Publisher) – настольная издательская система корпорации Microsoft для операционной системы Windows. В отличие от текстового процессора Word, также входящего в состав пакета Office, Publisher, в первую очередь предназначен для проектирования разметки документа и его графического оформления. Приложение подходит для создания брошюр, этикеток, календарей, поздравительных и почтовых открыток, визитных карточек. Основной формат хранения данных – проприетарный PUB (файлы с расширением .pub).

В соответствующей статье на портале поддержки Microsoft сообщается о том, что поддержка Publisher будет окончена 1 октября 2026 г. По наступлении этой роковой даты программа будет исключена из всех существующих редакций Office, включая подписочный сервис Microsoft 365 (ранее Office 365) и варианты с «вечной» лицензией.

Последней версией Office, включающей Publisher, станет 2021, поддержка которой как раз и закачивается в октябре 2026 г. Актуальный «классический» Office 2024, вышедший в 2024 г. уже не содержит приложение Publisher в своем составе.

Альтернатива имеется

В документе, посвященному прекращению поддержки Publisher, упоминается и причина, по которой Microsoft не намерена продолжать развитие инструмента. По мнению специалистов компании, задачи, для решения которых часто использовался Publisher, сегодня способны выполнять другие программы, входящие в Office, такие как Word, PowerPoint и Designer. Их и только их Microsoft предлагает применять пользователям Publisher после прекращения его поддержки.

Как отмечает Windows Latest, тем, кто не желает искать замену Publisher в экосистеме Microsoft, возможно, стоит обратить внимание на сервис для графического дизайна Canva, который в том числе можно использовать и бесплатно. Однако россиянам этот вариант, скорее всего, не подойдет, поскольку Canva официально прекратил свою работу в России в июне 2022 г.

Пора конвертировать файлы

В Microsoft подчеркивают, что издательский инструмент после октября 2026 г. не просто перестанет получать какие-либо обновления, но в случае с Microsoft 365 также не позволит пользователям создавать новые или открывать уже существующие файлы в формате PUB.

В связи с этим компания рекомендует пользователям заранее конвертировать имеющиеся материалы формата PUB в другой поддерживаемый формат, такой как PDF (Adobe) или DOCX (Microsoft Word). Сделать это можно как встроенными средствами Publisher, так и при помощи сторонних онлайн-конвертеров. Издательская система приложение поддерживает экспорт в PDF, а Word, в свою очередь, способен импортировать PDF и затем сохранить его в стандартный для текстового процессора DOCX. Разметка полученного таким способом документа при этом может отличаться от исходной.

Microsoft Publisher изначально позиционировался как недорогой инструмент для малого бизнеса – в сравнении с конкурентами-тяжеловесами вроде QuarkXPress и Adobe inDesign.

Первая версия Microsoft Publisher вышла в конце 1991 г. в качестве самостоятельного продукта, в статусе которого пребывала вплоть до версии 3.0 (1994 г.), после чего уже поставлялась в составе бизнес-редакций Office (Small Business, Standard, Professional).

Востребованность Publisher

По данным компании Enlyft, разработчика платформы для бизнес-аналитики в B2B-продажах, на долю Microsoft Publisher в сегменте Desktop Publishing приходится 14% рынка, а лидирует в нем Adobe InDesign с показателем в 41%. В числе ближайших преследователей инструмента разработки Microsoft – издательская платформа Issuu (11%). Также в рейтинге представлены QuarkXPress (7%), Apple iBooks Author, Oracle BI Publisher (< 5%).

Согласно информации Enlyft, Microsoft Publisher, к примеру, использует европейский ИТ-гигант SAP, а Adobe InDesign предпочитают крупный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер Go Daddy, а также Pure Storage, известный вендор решений в области хранения данных.

Прекращение поддержки Skype

До того, как на покой отправится Publisher, Microsoft планирует избавиться от настольной версии Skype. Ее поддержка прекратится совсем скоро – уже в мае 2025. При этом корпоративная версия мессенджера прекратила свою работу еще в августе 2021 г.

В Microsoft рассчитывают, что действующие пользователи Skype после прекращения его поддержки перейдут на другой ее сервис – корпоративный мессенджер Teams, который, впрочем, годится и для домашнего использования.

Microsoft купила Skype 2011 г., после чего его популярность снизилась почти до нулевой отметки в сравнении с конкурентами.