Skype конец. Microsoft готовится к уничтожению легендарного мессенджера. Замена есть, но россиянам она недоступна

Microsoft намерена избавиться от настольной версии Skype для Windows в мае 2025 г. Намек на это найден в его программном коде. Судьба мобильной версии пока неизвестна. Пользователей переведут на корпоративный мессенджер Teams – российским компаниям доступ к нему закрыт. Skype купила Microsoft 2011 г., после чего его популярность снизилась почти до нулевой отметки в сравнении с конкурентами.

Почти четверть века

Появившийся в 2003 г. настольный мессенджер Skype для Windows может прекратить свое существование в самом ближайшем будущем. По данным портал XDA Developers, владеющая им с 2011 г. Microsoft может закрыть его в мае 2025 г.

Информация о потенциальном прекращении работы Skype появилась в его бета-версии для разработчиков. Там же указано, что заменой Skype, по крайней мере, его настольной версии, станет Teams. Судьба других версий мессенджера, существующего также под Linux, macOS, Android и iOS, к моменту выхода материала определена не была.

Teams – это корпоративный мессенджер корпорации Microsoft. В отличие от Skype, о существовании которого большинство пользователей давно забыли, а многие и вовсе не знали, Teams является одним из самых популярных в своем сегменте. Единственный достойный его конкурент – это Slack. Доступ российским компаниям в Teams закрыт с весны 2024 г.

Ничего удивительного

Skype – это один из первых в мире мессенджеров, предложивший миру не только текстовое общение, как в популярной на тот момент и ныне уничтоженной ICQ, но также аудио- и видеозвонки. Пользователи Skype звонили друг другу бесплатно, а на городские номера, особенно за границу, связь стоила дешевле, чем по обычным линиям связи. Это моментально сделало его сверхпопулярным, коим он оставался вплоть до 2011 г., покуда не перешел в руки Microsoft.

© ibphoto / Фотобанк Фотодженика Едва ли пользователи будут горевать по Skype. В мире много более качественных альтернатив

К тому моменту часть аудитории Skype перешла к двухлетнему на тот период WhatsApp*, а спустя еще два года, в 2013 г., заработал Telegram. Microsoft, купив Skype, начала реформировать его – сначала постепенно, что не вызывало гнев пользователей, а затем и радикально.

Microsoft привнесла в Skype массу того, что не понравилось пользователям – особенно много нареканий вызвала смена интерфейса, превратившая Skype из удобной утилиты с интуитивно понятной оболочкой в непонятное нечто, о чем говорили пользователи в своих многочисленных негативных отзывах. К слову, так же она поступила и с Windows 8 в 2012 г., отняв у пользователей привычный оконный интерфейс и заменив его на ненавидимые миллиардами людей плитки.

К релизу Windows 10 в 2015 г. нормальный интерфейс вернулся, и ОС удалось не растерять популярность, чего нельзя сказать о Skype, который с течением времени тоже получил обратно часть прежней оболочки. Но у Windows на тот момент не было достойных конкурентов, тогда как пользователи Skype начали активно перебираться в WhatsApp* и Telegram.

К началу 2025 г. Skype не входит даже в десятку самых популярных мессенджеров. По данным портала EnterpriseAppsToday, у него всего лишь 40 млн активных пользователей в месяц против 850 млн у SnapChat, 950 млн у Telegram, 1,38 млрд у китайского Wechat и 2 млрд у WhatsApp* (данные Statista.com). И это результат за 22 года существования – благодаря Microsoft Skype обошли по популярности гораздо более молодые сервисы.

Тщетные потуги Microsoft

Софтверный гигант, понимая, что аудитория Skype стремительно перетекает в конкурирующие мессенджеры, несколько раз предпринимала попытки его «оздоровления». За последние 10 лет Skype получал несколько крупномасштабных апдейтов, которые, надо признать, действительно улучшали его функциональность.

Как сообщал CNews, последнее такое обновление вышло в середине лета 2024 г. Microsoft очистила его от рекламы, которая тоже отталкивала пользователей и исправила многочисленные ошибки и баги. К слову, Microsoft совершенно не учится на своих ошибках – теперь она встроила рекламу прямо в Office, притом не только баннерную, но еще и в виде видеороликов.

Проделанная работа к желаемому Microsoft результату не привела. Skype из некогда мегапопулярного сервиса превратился в полузабытую платформу.

Россиян здесь не жалуют

Замена Skype в виде корпоративного мессенджера Microsoft Teams развивается с 2017 г. Это суперуспешный проект Microsoft, который смог победить конкурентов и продолжает противостоять их натиску. В 2021 г. Microsoft даже выпустила бесплатную версию Teams для корпоративных пользователей, призванную заменить собой Skype

В России Teams для бизнес-пользователей недоступен с весны 2024 г. На них обрушились комбо-санкции – сначала от американских властей, а затем и от Microsoft. Это повлекло за собой стремительно развитие российских корпоративных мессенджеров, многие из которых стали предлагать клиентам удобный переход из Teams с сохранением всех накопленных данных, включая заметки, переписку и календарь.

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сообщил CNews: «Microsoft можно понять – компания давно отказалась от развития сервиса и устала тратить ресурсы на его поддержку, это нормально. Skype во время пандемии мог составить конкуренцию Zoom, но Microsoft не почувствовала перспектив и сфокусировалась на Teams. Результат видим, Skype закрывается. Отключение Skype не станет глобальной проблемой – количество пользователей сервиса в 2025 г. не настолько велико. Корпоративные пользователи в мире перейдут на Teams, в России – на любой отечественный сервис, в котором есть чаты и конференции. Однако обычных пользователей Microsoft скорее всего потеряет. Teams – энтерпрайз продукт, очень сложный и неудобный для личного общения. Поэтому люди предпочтут Zoom, Discord или звонки в привычных мессенджерах».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.