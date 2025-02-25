Microsoft готовит революцию. Спустя десятилетия Office станет полностью бесплатным. Но есть подвох. Опрос

Microsoft собирается выпустить бесплатную версию Office – самого известного и популярного пакета офисных программ. Она будет напичкана рекламой и сможет сохранять файлы исключительно в облако. Полноценный Office без встроенного спама по-прежнему будет продаваться за деньги и конкурировать с мощными бесплатными аналогами.

Office за ноль рублей

Корпорация Microsoft готовит к релизу новую версию Office – абсолютно бесплатную, пишет Tom’s Hardware. Это беспрецедентный шаг – на протяжении многих десятилетий Office распространялся исключительно на платной основе, если не считать сверхпопулярные в России взломанные версии.

Office – это самый известный и распространенный пакет офисных программ. У него есть множество аналогов, в том числе и российский «МойОфис», а также бесплатный LibreOffice с открытым исходным кодом.

Бесплатная версия Office уже готовится к выход, но сам факт этого не означает, что можно удалять имеющиеся офисные приложения и переходить на freeware-пакет от Microsoft. Гигантская американская корпорация, регулярно вводящая новые санкции против россиян, не стала дарить пользователям один из двух своих самых главных программных продуктов просто так. Она с легкостью нашла, как извлечь из него выгоду.

За бесплатное придется заплатить

Оплачивать пользование бесплатным Office будут рекламодатели – клиенты Microsoft. А предлагаемую ими рекламу будут смотреть пользователи – прямо во время работы в бесплатном Office.

Microsoft Бесплатный Office - это лишь маркетинговая уловка Microsoft, не более

Это первое и самое главное ограничение для тех, кто не хочет платить за Microsoft Office, но также не очень желает скачивать пиратскую версию или переходить на изначально бесплатные решения сторонних разработчиков. Пока неизвестно, есть ли возможность вырезать спам из Office – можно было бы просто запретить ему выходить в интернет при помощи брандмауэра, но тогда работать в нем не получится.

Второе ограничение бесплатного Office – он не умеет сохранять документы в память компьютера, так что без доступа в интернет он бесполезен. Все обрабатываемые файлы придется хранить исключительно в облаке, притом только в Microsoft OneDrive, которым хоть и можно пользоваться бесплатно, но с огромным списком ограничений.

Наконец, третий лимит – это невозможность установить бесплатный Office на компьютер без Windows 11. Он работает исключительно в этой системе, так что владельцам старых ПК, не поддерживаемых этой ОС, придется или делать апгрейд, или пользоваться другими версиями офисного пакета Microsoft.

Рекламы много, функций мало

Очевидно, что показ рекламы – основной для Microsoft метод монетизации бесплатного Office. Конечно, он может принести ей дополнительные деньги за счет притока пользователей Windows 11 и OneDrive, но весь упор сделан именно на демонстрацию спама.

Как пишет Tom’s Hardware, реклама в данном случае представлена в виде комбинации постоянного рекламного баннера на экране в правой его части, а также беззвучного 15-секундного видеоролика, воспроизводимого каждые несколько часов.

Что до сохранения файлов только в OneDrive, то это прямое указание на то, что работать с локальными файлами в бесплатном Office не получится. Но существует и ряд других проблем, которые значительно ограничивают возможности форматирования и декорирования, доступные пользователям бесплатной версии Microsoft. Их в общей сложности около 30.

Например, из бесплатного Microsoft Word удалены ключевые параметры форматирования – межстрочный интервал, перенос текста, верхние и нижние колонтитулы, закладки и пр. Excel лишился сводных таблиц, а также условного форматирования и целого ряда инструментов анализа данных. В приложении PowerPoint для презентаций стало меньше анимаций и нескольких других компонентов.

С учетом всего вышеперечисленного переход на бесплатный Microsoft Office для многих пользователей с очень высокой долей вероятности теряет всякий смысл. С учетом того, что бесплатный пакет LibreOffice регулярно обновляется и не имеет столь жестких ограничений, многие, вероятно, захотят перейти на него.



