Microsoft «убивает» популярное приложение Office. Созданные в нем файлы открывать теперь будет нечем

Microsoft готовится «убить» Publisher

Корпорация Microsoft сворачивает дальнейшую поддержку и развитие Publisher.

По сообщению The Register, приложение будет исключено из состава подписочного сервиса Microsoft 365 1 октября 2026 г. Обладатели «вечных» лицензий на программу лишатся официальной ее поддержки 13 октября 2026 г. одновременно с переводом в разряд неподдерживаемых Microsoft LTSC Office 2021 г. и потребительского Office 2021. В последующих выпусках Office, в том числе в релизе 2024, Publisher отсутствует.

Microsoft Publisher (в прошлом Microsoft Office Publisher) – настольная издательская система корпорации Microsoft для операционной системы Windows. В отличие от текстового процессора Word, также входящего в состав пакета Office, Publisher, в первую очередь предназначен для проектирования разметки документа и его графического оформления. Приложение подходит для создания брошюр, этикеток, календарей, поздравительных и почтовых открыток, визитных карточек. Основной формат хранения данных – проприетарный PUB (файлы с расширением .pub).

фото: Microsoft В октябре Microsoft Publisher будет навсегда исключен из состава Microsoft Office

Первая версия Microsoft Publisher вышла в конце 1991 г. в качестве самостоятельного продукта, в статусе которого пребывала вплоть до версии 3.0 (1994 г.), после чего уже поставлялась в составе бизнес-редакций Office.

Все еще популярный продукт

По данным 6sense на 2026 г., в категории “E-Books And Digital Publishing Software” (ПО для подготовки к публикации в цифровом формате) Microsoft Publisher занимает второе место в мире по числу пользователей – юридических лиц с долей 18,76%, уступая только Digital Publishing Suite (48,39%), гораздо более функционально богатому продукту компании Adobe. Большая часть пользователей Publisher находится на территории США. Среди них крупные образовательные учреждение и, к примеру, Служба контрразведки и безопасности Министерства обороны США (DCSA).

На третьем месте по популярности – профессиональная издательская система QuarkXPress (13,64%). Среди оставшихся продуктов с рыночной долей свыше 1% в статистике 6sense фигурируют FlipSnack (12,84%) – платформа для и еще одно приложение корпорации Adobe – FrameMaker, в первую очередь ориентированное на создание и управление сложными техническими документами и руководствами.

Разработчик платформы для бизнес-аналитики в B2B-продажах Enlyft рассматривает Publisher как представителя сегмента настольных издательских систем (“Desktop Publishing”). В 2025 г., по версии Enlyft, на долю приложения Microsoft приходилось 14% рынка, а статус безусловного лидера удерживала Adobe InDesign с показателем в 41%. Также в рейтинге были представлены QuarkXPress (7%), Apple iBooks Author, Oracle BI Publisher (< 5%).

В Microsoft тем не менее считают Publisher лишним в экосистеме. По мнению, «Гиганта из Редмонда» функционально программу могут заменить современные версии Word, PowerPoint и Designer.

Сложно найти адекватную замену

Как отмечает The Register, приложения аналогичные по функциональности, стоимости использования и др. параметрам, на рынке отсутствуют. Имеются настоящие «тяжеловесы» вроде ранее упомянутые QuarkXPress и Adobe inDesign с дорогостоящими лицензиями. Более доступные и простые альтернативы, например, сервис Canva, требуют подключения к интернету. Кроме того, в России сервис недоступен с начала лета 2022 г.

Прекращение поддержки Publisher в Office и его удаление из Microsoft 365 имеет еще одно неприятное последствие – потерю возможности открывать ранее созданные в Publisher файлы .PUB. В Microsoft эту проблему предлагают конвертацией всех имеющихся файлов этого формата в .PDF или .DOCX – с возможной потерей нюансов форматирования. О прекращении поддержки Publisher Microsoft предупредила заблаговременно.

Впрочем, пользователи могут продолжать пользоваться Publisher из состава Office 2021 г. после прекращения его поддержки – на свой страх и риск, ведь обновления безопасности для этой версии офисного пакета Microsoft выпускать больше не намерена. Продлить жизнь Office 2021 по крайней мере еще на три года обещает компания 0patch, готовая предоставлять неофициальные патчи безопасности за отдельную плату.