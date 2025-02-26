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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Владимир



26.02.2025 Киберграмотность в 55+: билайн и «Московское долголетие» подвели итоги совместного исследования 1
07.02.2024 «Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 1
07.06.2016 Социальная карта москвича проведет в зоопарк бесплатно и без очереди 1
09.02.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования 2
22.12.2011 В колониях Свердловской области организованы видеосвидания 1
05.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
29.08.2011 «ВымпелКом» объявил о кадровых изменениях в техническом блоке бизнес-единицы «Россия» 2
20.04.2011 «ВымпелКом» расширил собственную магистральную сеть в европейской части России и Сибири 1
14.03.2011 «ВымпелКом» за первые два месяца 2011 г. построил 543 базовых станций 3G 1
22.02.2011 «ВымпелКом» увеличил пропускную способность магистральной сети в европейской части России до 120 Гбит/с 1
04.02.2011 Количество абонентов IPTV «ВымпелКома» достигло 100 тыс. 1
20.01.2011 «ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005 1
22.05.2009 «Дочки» «ВымпелКома» в Таджикистане и Грузии внедряют систему биллинга от Intec 1
14.04.2008 КИС на базе Oracle E-Business Suite объединила российские офисы «ВымпелКома» 1
24.10.2007 «Билайн» выиграл битву за «Балтику» 1
19.09.2006 Глава "Билайна" станет преподавателем МГУ 1
19.09.2006 Генеральный директор "Вымпелкома" станет преподавателем МГУ 1
09.03.2005 В "ВымпелКоме" кадровые перестановки 1
11.04.2003 Cоздан Федеральный совет по информатизации образования 1
25.09.2002 Сельские школы будут получать электронные учебники и пособия с помощью спутниковой связи 1
18.09.2002 Учебный центр Intel "Обучение для будущего" теперь есть и в Казани 1
05.09.2002 Министр образования приветствовал реализацию программы Intel "Обучение для будущего" 1
28.08.2002 В Москве начался августовский Интернет-педсовет 1
12.04.2002 Министр образования РФ прокомментировал открытие образовательного портала Правительства 1
18.09.2001 Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет" 1
21.08.2001 На виртуальном педсовете можно будет задать вопросы министру 1
06.07.2001 "Электронная Россия" обойдется в 76 млрд. рублей 2
06.07.2001 Объем финансирования программы "Электронная Россия" составит порядка 76 млрд. рублей 1
12.02.2001 Учительница первая моя... Часть 2 1
29.01.2001 Федерация Интернет Образования подвела итоги деятельности в 2000 году 1
25.08.2000 В Рунете проходит Всероссийский @вгустовский педсовет 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Филиппов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 15
Oracle Corporation 6712 2
Киевстар - Kyivstar 541 2
Telenor Norway 7 2
Intel Corporation 12223 2
Microsoft Corporation 24678 2
NetApp - Network Appliance 639 1
Ростелеком 9755 1
МегаФон 8960 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Apple Inc 12154 1
Softline - Софтлайн 2851 1
Информзащита 767 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Honeywell 283 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
1С-Рарус 888 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Google LLC 11832 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Liquid Robotics 5 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 1
McKinsey & Company Int 250 1
Мобител 66 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 34 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2115 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6470 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13862 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6428 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7799 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
Пропускная способность - Bandwidth 1756 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4685 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1003 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 339 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9802 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20891 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1774 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1416 1
Microsoft Office XP 80 2
Microsoft Publisher 15 2
Apple - App Store 2903 1
Oracle Java - язык программирования 3095 1
Apple iCloud 270 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft Skype 2067 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Delphi - язык программирования 140 1
Apple iTunes Store 1068 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
Apple iAd 49 1
Microsoft Office 3758 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Google Play Games 5 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Google Android 14073 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Ходорковский Михаил 43 3
Монахов Сергей 14 3
Gerstmann Matthias- Герцман Маттиас 4 3
Кочетков Владислав 248 2
Изосимов Александр 192 2
Viklund Kersti - Виклунд Кьерсти 8 2
Селютина Элина 2 2
Кайгородова Наталья 3 2
Брюквин Юрий 299 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Матвиенко Валентина 112 1
Эпштейн Герман 32 1
Кузнецов Андрей 69 1
Костиков Александр 5 1
Гурко Александр 136 1
Положевец Петр 6 1
Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
Степаненко Андрей 29 1
Толпежников Тимофей 12 1
Хакамада Ирина 14 1
Немцов Борис 11 1
Авдеева Светлана 6 1
Зверев Сергей 6 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Чемерикин Юрий 1 1
Рыжков Владимир 4 1
Агаев Андрей 5 1
Пустовойт Денис 1 1
Войнович Владимир 1 1
Савиных Виктор 4 1
Жуховицкий Леонид 1 1
Нежурина Марина 1 1
Черниченко Юрий 1 1
Починок Александр 3 1
Чистова Евгения 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 5
Россия - СФО - Новосибирск 4332 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 3
Нидерланды - Амстердам 609 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 3
Европа 21811 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1016 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Швеция - Королевство 3625 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1122 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 867 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 1
Грузия 1245 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1322 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 890 1
Малайзия 868 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 532 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 2
Образование в России 2217 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Английский язык 6662 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2613 1
Аудит - аудиторский услуги 2692 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Физика - Physics - область естествознания 2654 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
Экзамены 433 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1331 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1654 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5682 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
Рустелеком ТК 304 1
Wainhouse Research 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 2
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 64 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 15 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
День молодёжи - 27 июня 905 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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