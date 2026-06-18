Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196321
ИКТ 15128
Организации 11644
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85693
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

Положевец Петр

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В России впервые прошла сдача норматива ТехноГТО по ИИ 1
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
26.05.2020 Сбербанк запустил бесплатный онлайн-курс для школьников по машинному обучению 1
18.09.2001 Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Положевец Петр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3586 1
Технологии Будущего 166 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 91 1
9457 1
Yandex - Яндекс 9059 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5567 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 5
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 477 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 294 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13581 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1527 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21464 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6426 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2471 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60786 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2633 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 773 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1282 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3595 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2007 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2570 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24056 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 528 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2216 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 563 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 628 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18179 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63899 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7308 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1254 3
Сбер - СберКласс - Школьная цифровая платформа 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Ведяхин Александр 177 3
Шадаев Максут 1202 1
Земцов Дмитрий 14 1
Рыжков Владимир 5 1
Хакамада Ирина 15 1
Филиппов Владимир 33 1
Черникова Алевтина 51 1
Ковнир Евгений 75 1
Кравцов Сергей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 164108 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1119 1
Узбекистан - Республика 1976 1
Украина 7901 1
Россия - ЮФО - Севастополь 608 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19340 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Сербия - Республика 369 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 496 1
Индия - Bharat 5830 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Беларусь - Белоруссия 6240 1
Армения - Республика 2432 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
Европа 24886 1
Казахстан - Республика 5988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33265 5
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 517 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 665 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26945 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21321 1
Информатика - computer science - informatique 1179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11630 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 712 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще