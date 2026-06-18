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Положевец Петр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Положевец Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3586 1
|Технологии Будущего 166 1
|Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 91 1
|1С 9457 1
|Yandex - Яндекс 9059 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5567 1
|ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1254 3
|Сбер - СберКласс - Школьная цифровая платформа 6 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
|Ведяхин Александр 177 3
|Шадаев Максут 1202 1
|Земцов Дмитрий 14 1
|Рыжков Владимир 5 1
|Хакамада Ирина 15 1
|Филиппов Владимир 33 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Кравцов Сергей 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.