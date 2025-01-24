Сбер Академия Искусственного интеллекта
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 12
|Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 10 4
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Ведяхин Александр 131 6
|Положевец Петр 6 5
|Греф Герман 419 3
|Черникова Алевтина 40 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Анащенко Александр 2 1
|Черток Андрей 3 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Колюбин Сергей 1 1
|Инфимовская Светлана 2 1
|Хасьянов Айрат 3 1
|Чупина Юлия 3 1
|Земцов Дмитрий 11 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Махонин Дмитрий 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.