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Сбер Академия Искусственного интеллекта



24.01.2025 Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков для подростков 1
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады 2
10.10.2022 Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа 1
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 2
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
28.08.2020 Сбербанк окажет содействие Пермскому краю в развитии цифровых инноваций 1
02.06.2020 Сбербанк и НИТУ «МИСиС» запускают образовательные программы по ИИ и робототехнике 1
26.05.2020 Сбербанк запустил бесплатный онлайн-курс для школьников по машинному обучению 2
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1
30.07.2018 Сбербанк объявил о старте конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «Классик AI» 1
16.03.2018 Сбербанк и ТюмГУ расскажут тюменским школьникам про искусственный интеллект 3
13.03.2018 Сбербанк запустил проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников 3

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
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Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 40 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
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