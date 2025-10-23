Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колюбин Сергей
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
|В России запускают первое производство полностью отечественных микроредукторов для роботов, 3D-принтеров, протезов, БПЛА 1
|13.03.2018
|Сбербанк запустил проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников 1
Колюбин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ведяхин Александр 157 1
|Черток Андрей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154906 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18399 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395055, в очереди разбора - 732097.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.