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Сбербанк окажет содействие Пермскому краю в развитии цифровых инноваций

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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу в онлайн-режиме. Ключевой повесткой встречи стали вопросы цифровизации региона и развития в нем новых технологий в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Также руководители обсудили дальнейшие шаги в повышении цифровой грамотности населения, в частности, запуск «Школы-IT профессий» в ИТ-университете Пермского края.

Ранее стороны заключили соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества. Совместная работа в рамках подписанного документа направлена на преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Пермского края, а также разработку стратегии развития в области образовательных и инфраструктурных программ региона.

В рамках сотрудничества Сбербанк планирует реализовать проекты, направленные на повышение качества образования населения региона, внедрение в нем современных методов и технологий обучения, развитие кадрового потенциала, в том числе путем участия в программах «Вклад в будущее», «Учитель для России», «Цифровая платформа персонализированного образования для школ», «Академия искусственного интеллекта для школьников», «Школа 21», программах корпоративного университета Сбербанка и других проектах.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Работа с регионами является одной из важнейших задач Сбербанка, а в части цифровизации и развития в них новых технологий, фактически, нашей миссией. Ведь именно внедрение инноваций сегодня позволяет качественно и быстро изменить уровень жизни в любом городе и регионе. Мы всегда рады делиться опытом, наработками и экспертизой в области цифровых решений для улучшения качества жизни людей по всей нашей большой стране. Пермский край давно активно использует цифровые технологии в сфере государственного управления, а благодаря нашим новым совместным проектам, которые обсуждались сегодня на встрече, активное развитие получит и образовательная среда региона».

Дмитрий Махонин, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края, сказал: «Пермский край имеет все ресурсы и амбиции, чтобы стать одной из ИТ-столиц России. У нас уже трудится порядка 25 тыс. ИТ-специалистов, есть планы по развитию информационных технологий, а значит – и повеление новых рабочих мест в ИТ-секторе. В качестве партнера в этих начинаниях нам хотелось бы видеть Сбербанк. Это позволит развивать компетенции, использовать цифровые платформы и новые цифровые продукты, которые Сбербанк уже разработал, и мы можем их внедрять, например, в образование, медицину. Сегодня мы также обсудили инвестиционные проекты Пермского края, в том числе и крупных предприятий. Сейчас в регионе реализуются инвестпроекты примерно на 1,5 трлн руб. Часть из них – с помощью финансовой поддержки Сбербанка. Для того, чтобы дальше привлекать инвестиции в Пермский край, регион представит банку свои приоритетные проекты, продемонстрировав весь инвестиционный потенциал. Кроме того, надеемся на участие Сбербанка в реализации других наших социальных и культурных объектов в рамках "Пермь-300". Все детали мы будем обсуждать в рабочем порядке».

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