Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184252
ИКТ 14323
Организации 11119
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79177
География 2967
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Анащенко Александр


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 В Перми открыт первый набор в «Школу 21» 1
18.12.2019 Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса Docdoc 1
16.03.2018 Сбербанк и ТюмГУ расскажут тюменским школьникам про искусственный интеллект 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Анащенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7971 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Вита - cеть аптек 16 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5737 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1293 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25671 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12812 1
Чупина Юлия 3 1
Рыскин Дмитрий 2 1
Евтушенко Владислав 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1577 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 939 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5211 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10538 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4692 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 68 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 356 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще