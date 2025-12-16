Разделы

Max и «Московское долголетие» запустили курс по ознакомлению с национальным мессенджером

Москвичи старшего поколения получат возможность пройти образовательную программу «Освой Max». Студенты курса научатся работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками безопасности, а также чувствовать себя уверенно при отправке голосовых сообщений и записи видеокружков. Активные участники курса получат фирменные сувениры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пройти обучение могут все желающие москвичи старше 55 лет в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет расширена на всю сеть центров и партнеров-поставщиков проекта.

Программа состоит из шести практических уроков — от создания профиля и выбора аватара до организации группового звонка и назначения администраторов чата в Max. При желании урок можно будет пройти повторно.

Директор по продукту Max Евгений Ширинкин: «В Max зарегистрировано около 10 млн пользователей старшего поколения. Наша цель — помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время».

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов: «Участники «Московского долголетия» не отстают от развития современных технологий. Мы провели ряд социологических исследований и выяснили, что 90% пользователей интернета в старшем возрасте считают, что онлайн-сервисы упрощают многие процессы и дела. Теперь в проекте «Московское долголетие» участники могут получить и полную информацию об использовании национального мессенджера и его функциональностях».

