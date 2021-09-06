Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSI
British Standards Institution
Британский институт стандартов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 140
BSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Галушкин Олег 168 1
|Максимов Вячеслав 10 1
|Блонский Валерий 1 1
|Шилак Ксения 28 1
|Акатьева Мария 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru