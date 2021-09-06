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BSI
British Standards Institution
Британский институт стандартов


06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 3
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 5
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков 4
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров 2
29.12.2017 Softline подтвердила соответствие ISO 37001 1
18.12.2017 Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013 2
13.12.2017 Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013 2
19.07.2017 Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления 1
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013 1
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013 1
15.12.2016 Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт 1
21.11.2016 «Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту 4
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria 2
27.10.2016 CTI прошла аудит на соответствие трем стандартам ISO 1
13.10.2016 «МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008 1
17.06.2016 Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011 2
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 3
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001 1
29.09.2015 CTI подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 1
14.07.2015 CTI подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008 1
24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019 5
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 2
24.02.2015 Специалисты «Витте Консалтинг» получили сертификаты по стандарту ISO 55001 3
30.01.2015 «Сервионика» подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO 20000-1 2
03.10.2014 CTI подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO/IES 20000-1 1
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001 4
16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP 1
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013 2
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001 1
19.02.2014 «Сервис Деск» получил сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 20000:1-2011 3
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 2
06.11.2013 «МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 1
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 1
23.08.2013 В ПК с Windows 8 найдена «дыра» для шпионажа 6
20.08.2013 «Информзащита» прошла аудит BSI на соответствие ISO 10019 5
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001 1
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов 1
09.01.2013 Panasonic обновил линейку Full HD-камкордеров 1
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум» 2
11.09.2012 BSI провел аудит «Информзащиты» по стандарту ISO 10019 5

Публикаций - 70, упоминаний - 140

BSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 720 3
BT Group - British Telecommunications 86 3
Microsoft Corporation 11143 3
Leta IT-company 89 2
Крок 1221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Samsung Electronics 5714 2
АйТи 752 1
BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Синтерра - Synterra 569 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Google LLC 7168 1
Ланит ГК 1160 1
Информзащита 423 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 1
Google Android 10751 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Microsoft Exchange 684 1
Linux OS 4272 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Samsung Galaxy 345 1
Галушкин Олег 168 1
Максимов Вячеслав 10 1
Блонский Валерий 1 1
Шилак Ксения 28 1
Акатьева Мария 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Казахстан - Республика 2646 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Wikipedia - Википедия 278 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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