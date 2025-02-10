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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чеканов Алексей



10.02.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций 1
28.02.2024 «Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса 1
04.03.2011 РГГУ начинает обучать своих студентов принципам управления непрерывностью бизнеса 2
15.07.2010 Бизнесу нужна ИТ-инфраструктура без сбоев 1
28.06.2010 Круглый стол CNews: «Управление непрерывностью бизнеса: лучшие ИТ-решения» 1
14.01.2008 Вышел русский перевод второй части британского стандарта «Управление непрерывностью бизнеса» 1
14.06.2007 «Алмитек» строит КИСУ на базе Microsoft Dynamics NAV 1
13.03.2007 Готовится к выпуску русский перевод BS 25999-1:2006 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Чеканов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8897 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ЦМД-Софт 42 1
Microsoft Corporation 24652 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Yandex - Яндекс 7387 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 82 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
Протек - Центр внедрений 56 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
ЦИАН - CIAN 136 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
Стандартизация - Standardization 2135 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 105 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 78 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1124 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1251 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 308 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2075 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20690 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11026 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 536 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11409 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 651 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 108 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Sungard Availability Services 4 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Костров Дмитрий 30 2
Голубкова Людмила 6 2
Голубева Виктория 4 2
Пучков Николай 5 2
Жбанков Антон 13 2
Антипов Глеб 2 2
Каменева Анна 2 1
Астахов Александр 4 1
Некраха Андрей 1 1
Серова Елена 320 1
Налетов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144929 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 731 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
Gartner - Гартнер 3560 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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