Спецпроекты

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Интеграция Инфраструктура

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме.

ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019.

Особенностью проекта по сертификации стал формат удаленного аудита в сочетании с использованием технологий дополненной реальности (AR) и смарт-очков. В условиях пандемии удалось организовать процесс сертификации и обеспечить полноценное погружение аудитора в работу без выезда в дата-центр. Аудитор BSI из своего офиса мог наблюдать за реализацией процессов в режиме реального времени, а специалисты Linxdatacenter по защищенным прямым каналам вещания – передавать данные на платформу виртуальной и дополненной реальности для проверки экспертами BSI.

Стандарт ISO 22301 Business Continuity («Непрерывность бизнеса») является признанным международным стандартом, который предусматривает требования к системе менеджмента с целью защиты организации от перебоев в ее деятельности, снижения их вероятности и обеспечения условий для оперативного восстановления.

Это первый стандарт ISO, основанный на структуре высокого уровня (HLS), который в настоящее время гармонизирован с другими признанными во всем мире стандартами систем менеджмента, такими как менеджмент качества ISO 9001 и менеджмент информационной безопасности ISO/IEC 27001.

Пандемия, повлияв на работу компаний по всему миру, вызвала рост требований к непрерывности бизнес-процессов, критически важных для бесперебойной работы бизнеса. Именно на это сделан акцент в обновлении стандарта до версии ISO 22301:2019, на которую сертифицировался ЦОД Linxdatacenter.

В частности, в ней уделено больше внимания планированию изменений в системе менеджмента непрерывности бизнеса, более четко сформулирована стратегия непрерывности, а планы обеспечения соответствия содержат четкое указание по содействию командам специалистов, устраняющим нарушения.

«Получение ISO 22301:2019 отвечает нашей стратегии в области соответствия лучшим мировым практикам и требованиям к системе управления ЦОДами. ISO – базовый элемент в системе сертификации любого серьезного международного бизнеса, знак качества работы компании, понятный всему деловому сообществу. Сертификация дата-центра на соответствие требованиям Business Continuity в трактовке лучших международных специалистов BSI стала результатом многих лет работы по совершенствованию операционного управления площадкой, отмеченной ведущими отраслевыми институтами и организациями», – сказал руководитель Linxdatacenter в Санкт-Петербурге Тарас Чирков.

«Сертификация Linxdatacenter по стандарту ISO 22301 свидетельствует о том, что в организации существуют процессы и процедуры, которые помогают надежно защититься от сбоев, снизить вероятность их возникновения, подготовиться к ним, реагировать на них и восстанавливаться в случае их наступления. Сертификация даст уверенность клиентам компании в том, что Linxdatacenter использует лучшие практики, и в конечном счете поможет повысить устойчивость ее бизнеса», – отметил руководитель продуктового направления «Информационная безопасность и непрерывность бизнеса» для регионов EMEA компании BSI Джиджи Робинсон.

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