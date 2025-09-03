Разделы

Кутузов Александр


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее 1
20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ 1
28.06.2013 Гендиректор «Армады» Роман Кругляков избран в новый состав совета директоров компании 1
18.04.2013 PM Expert представила приложение для мониторинга и контроля проектов 1
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 1
14.09.2012 В России начали действовать национальные стандарты по управлению проектами 1
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления 1
02.07.2012 В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера» 1
09.02.2012 Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления 1
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 1
24.10.2011 9 ноября пройдёт вебинар PM Expert и Mace по управлению масштабными программами проектов 1
17.08.2011 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Армады»: итоги 1
16.03.2011 PM Expert анонсирует новый курс по управлению проектами по японскому стандарту P2M 1
15.02.2011 Вышла новая книга PM Expert «Шаблоны документов для управления проектами» 1
20.01.2011 PM Expert разработала вторую степень сертификации специалистов проектного управления 1
23.07.2009 PM Expert зарегистрировал собственный товарный знак 1
19.06.2009 PM Expert получила лицензию ФСБ на работу с секретными сведениями 1
12.05.2009 Россия получит национальные стандарты по управлению проектами в системе ГОСТ Р 1
20.02.2009 PM Expert и РАГС будут сотрудничать в сфере обучения управлению проектами 1
15.01.2009 PM Expert прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001-2000 1
11.12.2008 PM Expert принял участие в крупнейшей скандинавской конференции по управлению проектами 3
27.11.2008 Конференция: «Управление проектами 2008» 1
25.11.2008 Конференция: Управление Проектами 2008 1
25.11.2008 Акция PM Expert: тренинги по управлению проектами по новым ценам 1
11.11.2008 PM Expert учредил собственную сертификацию в области управления проектами 1
11.08.2008 PM Expert будет участвовать в разработке международного стандарта управления проектами 1
27.06.2008 PM Expert осваивает рынок управления проектами Казахстана 3
26.06.2008 Совет директоров «Армады» увеличился до 7 человек 1
16.05.2008 «Дочка» PM Expert займется управлением проектами в Казахстане 2
14.05.2008 PM Expert и Istria стали партнерами в области управления проектными рисками 1
23.01.2008 Управляющий партнер PM Expert включен в состав Наблюдательного экспертного совета программы MBA МФТИ 1
22.01.2008 В штате PM Expert 25 руководителей проектов PMP 1
17.12.2007 Россия: в ИТ-аутсорсинге наступил перелом 1
17.07.2007 Microsoft Россия: массовый отбор сотрудников у партнеров 1
14.06.2007 "Армада" покупает PM Expert 1
16.03.2007 Российские Project-менеджеры создали закрытый клуб 1
20.06.2005 IT Expert: Спрос на сторонних управляющих проектами растет 1
20.09.2004 Управление проектами всё чаще отдают на аутсорсинг 1
10.07.2002 За последний год число руководителей проектов PMP в мире увеличилось на 50% 1
27.06.2002 Российские IT-менеджеры спешат ликвидировать свое отставание в навыках управления проектами 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Кутузов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

PM Expert - ПМ Эксперт 117 34
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 31
Проектная практика 49 6
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 4
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 3
Армада - Союзинформ 32 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13670 2
Крок - Croc 1791 2
МегаФон 9558 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
HP Inc. 5728 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 1
KPMG 262 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Бином 24 1
Tata Consultancy Services 60 1
Открытые технологии 709 1
Microsoft Corporation 25030 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Siemens AG - Siemens Group 2611 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Лаборатория знаний 9 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 4
Центр стандартизации управления проектами 5 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7858 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 1
ГПБ - Газпромбанк 1137 1
Альфа-Банк 1817 1
Русагро Группа Компаний 321 1
Северсталь ПАО - Severstal 537 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Спортмастер - Sportmaster 185 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 346 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Лидер УК 25 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
BP - British Petroleum 182 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
ABN AMRO 99 1
SGS International Certification Services S.A. - СЖС Восток Лимитед 2 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Газпром центрремонт 6 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1963 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4694 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 153 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1468 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3301 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70398 5
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 805 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32879 4
Стандартизация - Standardization 2207 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21860 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4588 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30268 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11046 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13152 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 222 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1341 2
SCRUM - Методология совместной работы 140 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 408 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5786 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16731 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14185 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5183 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5327 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 883 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11878 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 723 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 64 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 611 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1399 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10844 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3440 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 278 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6758 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2292 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5529 1
Часы - Watch 977 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 470 1
Microsoft Windows 2000 8665 3
Google Android 14456 1
Apple iOS 8102 1
Linux OS 10605 1
Apple macOS 2174 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 251 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Microsoft Windows 16109 1
Кузовкин Алексей 155 6
Павлов Александр 94 5
Полковников Алексей 6 5
Бадалов Азер 9 4
Селиванов Максим 27 3
Горбатов Игорь 25 3
Потехин Виктор 4 3
Катрич Алексей 43 2
Надененко Константин 4 2
Шибанов Антон 2 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Мостовой Юрий 5 2
Казак Максим 162 1
Лавров Сергей 28 1
Белик Дмитрий 15 1
Ованесян Георгий 15 1
Ожаровский Александр 5 1
Кругляков Роман 44 1
Потоцкий Михаил 15 1
Попова Мария 141 1
Андрианов Иван 11 1
Бадин Андрей 8 1
Дергунова Ольга 119 1
Буйдов Александр 11 1
Злобин Кирилл 1 1
Осипов Игорь 4 1
Петросян Евгений 4 1
Зинчук Юрий 1 1
Осипов Александр 91 1
Кудрявцев Николай 21 1
Ярошенко Евгений 1 1
Бондаренко Анатолий 1 1
Марголин Андрей 1 1
Шалашилина Надежда 3 1
Трушко Михаил 1 1
Конина Светлана 1 1
Химаныч Владимир 9 1
Мещанинов Борислав 1 1
Шаврин Александр 2 1
Вержбицкий Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152645 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44899 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 4
Казахстан - Республика 5728 3
Европа 24498 2
Финляндия - Финляндская Республика 3639 2
Великобритания - Лондон 2397 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 2
Россия - Бородино 44 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Япония 13429 1
Беларусь - Белоруссия 5939 1
Ирландия - Республика 1019 1
Норвегия - Королевство 1821 1
Швеция - Королевство 3657 1
Европа Восточная 3113 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Украина 7725 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 374 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7909 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 162 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8094 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53764 11
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 314 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30994 4
Английский язык 6813 4
Энергетика - Energy - Energetically 5375 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1190 4
Экзамены 462 4
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 198 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 328 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3091 3
Аудит - аудиторский услуги 2937 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14594 2
СРО - саморегулируемые организации 103 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 675 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50175 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2213 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5280 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1023 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1306 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 982 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9355 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2638 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10347 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19792 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3297 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5890 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2628 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4233 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11355 3
TAdviser - Центр выбора технологий 416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8294 5
Forbes Global 2000 49 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 564 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1209 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1173 1
