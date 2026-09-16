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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201243
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Слепцов Александр

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Магистранты ИТМО создали для IT Imperial прототип ИИ-сервиса, который может сократить ручную разметку видео на 80% 1
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Слепцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7792 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 27 1
Кутузов Александр 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 396 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 172 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2773 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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