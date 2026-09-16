Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Слепцов Александр
СОБЫТИЯ
|16.09.2026
|Магистранты ИТМО создали для IT Imperial прототип ИИ-сервиса, который может сократить ручную разметку видео на 80% 1
|19.11.2012
|PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Слепцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
|Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 1
|Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
|BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167662 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 396 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 172 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.