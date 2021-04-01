Дергунова Ольга

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ВТБ подключил к Единой биометрической системе 270 офисов 1

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ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне 1

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Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24 1

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