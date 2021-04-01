Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дергунова Ольга
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Публикаций - 58, упоминаний - 116
Дергунова Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Кулик Вадим 113 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Волож Аркадий 181 2
|Баланова Светлана 29 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Костин Андрей 45 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Лопатин Артем 7 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Шевченко Мария 13 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Баранов Сергей 18 1
|Провоторов Александр 146 1
|Роменская Наталья 5 1
|Киселев Александр 60 1
|Жаркова Татьяна 16 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Чернякова Елена 26 1
|Носков Михаил 21 1
|Марголин Михаил 2 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Прянишников Николай 210 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Истомин Дмитрий 4 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Сулейманов Руслан 5 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
|Ивакин Роман 49 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Путин Владимир 1828 1
|Рейман Леонид 414 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Осеевский Михаил 221 1
|The Wall Street Journal 710 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|CNews Analytics 1991 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru