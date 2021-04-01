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Дергунова Ольга


01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 1
30.06.2020 Как Высшая школа менеджмента СПбГУ за два дня ушла в онлайн 6
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 10
03.07.2019 ВТБ завершил проект по построению собственного ИТ-облака 1
16.04.2019 ВТБ вошел в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» 1
18.03.2019 ВТБ подключил к Единой биометрической системе 270 офисов 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 4
05.03.2019 ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу 1
27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 1
07.02.2019 ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1
23.01.2019 ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне 1
05.12.2018 Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль» 1
22.10.2018 ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе 1
18.10.2018 ВТБ получит доступ к инструментам ФРИИ для поиска и выстраивания взаимодействия со стартапами 2
27.09.2018 ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне 1
06.08.2018 Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» подвел итоги деятельности за II квартал 1
24.05.2018 ВТБ и GenerationS запускают корпоративный финтех-акселератор 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
23.03.2018 Ольга Дергунова вошла совет директоров IBS 3
23.03.2018 Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS 9
03.10.2017 Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24 1
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда 1
08.06.2017 Глава Microsoft в России покидает свой пост 1
28.03.2017 ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech 1
14.02.2017 АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО 1
13.01.2017 ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 2
06.11.2015 Государство получит $750 млн за долю в «индийской дочке» МТС 1
27.10.2014 «Системы и Проекты» построили портал для Мосгосэкспертизы 1
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком» 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
26.04.2013 Государство готово расстаться с "Ростелекомом" за $5 млрд 1
16.04.2013 Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом» 1
12.03.2013 Звезды ИТ-бизнеса: кто они? 1
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество 4
29.01.2013 Объявлены ИТ-приоритеты Росимущества 1

Публикаций - 58, упоминаний - 116

Дергунова Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Ростелеком Связьинвест 704 3
SAP SE 3218 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Скай Линк - Skylink 506 2
Cisco Systems 2054 2
Nokia Networks 54 2
NEC 428 2
IBM 3554 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
АФК Система ПАО 997 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Астерос - Asteros 531 1
Flocktory 12 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Nokia Siemens Networks 169 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Reliance Communications - Rcom 39 1
Synpatic 3 1
WantResult 2 1
Ziax - Зиакс 3 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
NetApp 486 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Twitter 2204 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Lenovo Group 1641 1
Микрон - Micron 365 1
Parallels Holdings 471 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 28
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ВТБ24 583 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
ESW Capital 5 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 1
Газпром ПАО 524 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Citigroup 114 1
Spring Capital 1 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта России ПАО 1577 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Аэрофлот 493 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Федеральное казначейство России 766 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 461 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Kubernetes 307 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Microsoft Teams 214 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Red Hat Ansible 57 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ВТБ Цифровой расчетный сервис 1 1
ВТБ P.R.I.S.M - расчеты с платежной системой Банка России 2 1
IBM System X 63 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
Codeforces 8 1
Elixir - Язык программирования 3 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Google Go - Golang - Язык программирования 20 1
SafeData ЦОД 1 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Microsoft Windows 854 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Office 365 769 1
Кулик Вадим 113 2
Дворкович Аркадий 169 2
Волож Аркадий 181 2
Баланова Светлана 29 2
Никифоров Николай 1126 2
Тихонова Кристина 44 2
Костин Андрей 45 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Лопатин Артем 7 1
Овсянников Андрей 15 1
Шевченко Мария 13 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Баранов Сергей 18 1
Провоторов Александр 146 1
Роменская Наталья 5 1
Киселев Александр 60 1
Жаркова Татьяна 16 1
Варламов Кирилл 33 1
Чернякова Елена 26 1
Носков Михаил 21 1
Марголин Михаил 2 1
Ковальчук Михаил 10 1
Прянишников Николай 210 1
Лавренова Екатерина 4 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Истомин Дмитрий 4 1
Ковальчук Юрий 30 1
Щеголев Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Сулейманов Руслан 5 1
Ермаков Глеб 7 1
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
Ивакин Роман 49 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Путин Владимир 1828 1
Рейман Леонид 414 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Европа 3781 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
Восточная Европа 1688 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Украина 3389 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Грузия 693 1
Сербия - Республика 129 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Испания - Барселона 537 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Тайвань 595 1
Канада 1309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Армения - Республика 689 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
The Wall Street Journal 710 2
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews Analytics 1991 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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