Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Агамирзян Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 74
Агамирзян Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солдатов Алексей 77 4
|Дворкович Аркадий 169 2
|Абызов Михаил 64 1
|Андреев Сергей 40 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кобенко Александр 2 1
|Повалко Александр 36 1
|Куренной Александр 3 1
|Басов Алексей 79 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Беляков Алексей 14 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Еременко Максим 6 1
|Раевский Алексей 53 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Бегтин Иван 48 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767549, в очереди разбора - 671234.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767549, в очереди разбора - 671234.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru