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Агамирзян Игорь


03.06.2019 Чем отличаются архитектурные подходы при автоматизации и цифровизации 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
04.04.2019 Cisco, «Ростелеком» и ВШЭ создадут Центр цифровых технологий 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
16.06.2017 Эксперты обсудили перспективы развития цифровой медицины в Москве 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
22.02.2017 Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре 1
26.12.2016 РВК возглавил выходец из Минобрнауки 1
10.10.2016 РВК возглавит человек «Ростеха» 1
30.10.2015 Названы основные барьеры для развития инноваций в РФ 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
31.10.2014 Как стимулировать рост инноваций 1
26.02.2014 Инжиниринговые стартапы получат от государства субсидии на 3 млрд рублей 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1
13.03.2013 В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1
28.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
23.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
01.11.2012 IBM и РВК запустили в России программу «Глобальный предприниматель» 1
31.10.2012 РВК и Правительство Москвы будут совместно развивать индустрию венчурного инвестирования 2
22.10.2012 Российские ИТ-стартапы смогут получить безвозмездный доступ к ПО и аппаратным средствам IBM 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club 1
27.06.2012 РВК и «Ростехнологии» будут сотрудничать в области инновационного развития России 1
22.06.2012 Фонд «Сколково», «Роснано», «Ростелеком», РВК и ITFY совместно с IBM намерены ускорить развитие российской микроэлектроники 1
19.06.2012 Инновации при Путине: Кого не взяли в президентский Совет по модернизации 1
06.06.2012 РВК утвердила критерии отбора управляющих компаний (генеральных партнеров) для создания новых венчурных фондов 1
23.03.2012 РВК объявила о ребрендинге 1
21.02.2012 Базовая кафедра РВК в МФТИ ввела курс по разработке и запуску стартапа 1
13.02.2012 РВК открыла свое представительство в Бостоне 1
02.02.2012 Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и РВК создают совместный международный венчурный фонд 3
28.12.2011 В 2011 г. РВК одобрила к инвестированию 16 проектов в сфере ИТ почти на 1,4 млрд руб. 1
29.11.2011 Прорыв: hi-tech-инвесторам в России разрешили не создавать юрлица 2
26.08.2011 Избран председатель совета директоров «Российской венчурной компании» 1
26.07.2011 Избраны новые составы совета директоров и правления «Российской венчурной компании» 2
08.07.2011 РВК и АИРР будут совместно развивать венчурные инвестиции в регионах РФ 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
10.06.2011 В Рунете появится реалити-шоу про стартапы и инвестиции 1
19.04.2011 В Москве состоялась международная выставка-форум «Инновации и технологии – 2011» 1
13.04.2011 РВК рассказала, каким ИТ-проектам даст 2 млрд. ФОТО 1

Публикаций - 55, упоминаний - 74

Агамирзян Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Cisco Systems 2054 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Zecurion - Зекурион 148 1
GS Group - General Satellite 146 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Солдатов Алексей 77 4
Дворкович Аркадий 169 2
Абызов Михаил 64 1
Андреев Сергей 40 1
Волож Аркадий 181 1
Кобенко Александр 2 1
Повалко Александр 36 1
Куренной Александр 3 1
Басов Алексей 79 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Кириенко Владимир 38 1
Беляков Алексей 14 1
Никифоров Николай 1126 1
Еременко Максим 6 1
Раевский Алексей 53 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Бегтин Иван 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Европа 3781 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Украина 3389 2
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Казахстан - Республика 2646 1
Япония 2808 1
Восточная Европа 1688 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1991 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 9
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767549, в очереди разбора - 671234.
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